Stellantis leader del mercato totale elettrificato in Spagna nel 2023

Stellantis guida il mercato elettrificato totale in Spagna nel 2023. Un veicolo elettrificato su cinque (100% elettrico + ibridi plug-in) venduti in quel Paese appartiene a uno dei marchi Stellantis, che chiude quest’anno con 24.196 immatricolazioni di questa tipologia di veicoli, che rappresentano una quota di mercato del 19,5 per cento.

Stellantis ha chiuso il 2023 da leader del mercato spagnolo totale dei veicoli elettrificati

Stellantis commercializza in Spagna un’ampia gamma di modelli elettrificati (100 per cento elettrici e ibridi plug-in), dei suoi marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot, che coprono praticamente tutti i segmenti di mercato. dalle auto urbane compatte ai SUV, berline, 4×4 o supercar.

Stellantis è sul podio del mercato totale dei veicoli 100% elettrici nel 2023, con 12.296 immatricolazioni (il 20,1% del mercato). In questo mercato il Gruppo dispone di una gamma di modelli che si distinguono per prestazioni e tra cui, ad esempio, la “Car of the Year in Europe 2023”, la Nuova Jeep Avenger. La Fiat 500e e la Citroën ë-C4 “Made in Spain” sono nella Top 10 delle autovetture 100 per cento elettriche più vendute in Spagna nel 2023.

Allo stesso modo, Stellantis è leader indiscusso nel mercato dei veicoli commerciali 100% elettrici nel 2023, con 4.629 immatricolazioni e i marchi Citroën e Peugeot in testa alla classifica. Un successo che risponde all’affidabilità e all’adattabilità di questi modelli alle esigenze sia delle aziende, sia dei professionisti che dei privati. Una leadership che si è rafforzata con la presentazione, lo scorso ottobre, di Stellantis Pro One e della sua rinnovata e completa linea di furgoni connessi al 100%, con tecnologia di elettrificazione di seconda generazione, in tutte le dimensioni, di Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot.

Nel 2023 Stellantis guida anche il mercato degli ibridi plug-in, con 11.900 immatricolazioni, una quota del 18,9 per cento e i SUV Peugeot 3008 Plug-in Hybrid e Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid nella Top 10 della classifica. Il Gruppo ha sviluppato una gamma di veicoli ibridi plug-in che si distinguono per offrire elevate prestazioni e, in alcuni modelli come l’Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid, la DS 7 E-TENSE 4×4, la gamma Jeep 4xe o la Opel Grandland GSe, trazione integrale per affrontare tutti i tipi di terreno.

Questi risultati rappresentano un altro passo nell’attuazione del piano Dare Forward 2030 di Stellantis, con l’obiettivo di diventare leader indiscusso nell’elettrificazione in Spagna e nel mondo, raggiungendo il 100 per cento delle vendite di autovetture elettriche a batteria (BEV) in Europa e nel 50 per cento delle vendite BEV di autovetture e autocarri leggeri negli Stati Uniti entro il 2030.