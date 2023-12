Fiat lancia in Italia la nuova promozione Bonus Tricolore Fiat

Nell’ambito delle celebrazioni per il nuovo anno, Fiat ha preparato un tributo speciale per gli italiani. Un film emozionante che andrà in onda domani sera sulle principali reti televisive nazionali, per augurare a tutti un prospero 2024. Questo video rappresenta un omaggio alla resilienza e all’ingegnosità italiane, qualità che hanno sempre distinto il marchio di Stellantis nel panorama automobilistico globale.

La clip, un affascinante mix di sequenze in bianco e nero e a colori, esplora la profonda connessione tra il produttore torinese e la cultura italiana. Viene evidenziato il percorso evolutivo di Fiat insieme a quello della società italiana, dove le auto del costruttore torinese non sono solo veicoli, ma simboli viventi del Made in Italy. Questa narrazione intreccia la vita quotidiana degli italiani con alcuni dei modelli più iconici del brand, sottolineando l’impegno costante di Fiat nel promuovere una mobilità urbana sostenibile.

Fiat: domani sera andrà in onda in TV un nuovo film

In questo contesto, si inserisce l’innovativa promozione Bonus Tricolore Fiat, una mossa strategica per il 2024. Dal 1° gennaio, la casa automobilistica torinese potenzia gli incentivi statali, offrendo contributi fino a 9000 euro.

Esempi come la Fiat Panda, proposta a 9450 euro grazie agli incentivi statali, uno sconto dedicato e un finanziamento su misura, mostrano il forte impegno dell’azienda nell’essere accessibile e sostenibile per il popolo italiano.

Il 2023 è stato un anno ricco di successi per Fiat, come sottolineato dalle sue prestazioni eccezionali: primo brand di Stellantis, leader di mercato in diversi paesi come Italia, Brasile, Turchia e Algeria, e risultati storici come quello della Fiat 500, l’auto più venduta in Germania ad ottobre 2023. Questi successi non sono solo numeri, ma la testimonianza della vitalità e dell’impatto globale di Fiat, un marchio che continua a portare l’eccellenza italiana in tutto il mondo.

Fiat, quindi, non solo celebra il legame con l’Italia attraverso questo nuovo film, ma riafferma il proprio impegno ad essere un pilastro nella mobilità di domani, con un occhio sempre attento all’accessibilità e alla sostenibilità.

Con queste iniziative, il costruttore torinese si posiziona come un leader non solo nel mercato automobilistico, ma anche come un simbolo culturale e tecnologico che prosegue nel suo viaggio insieme agli italiani e al mondo intero.