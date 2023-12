Alfa Romeo E-SUV: ecco cosa ci possiamo aspettare

Durante un’intervista con Automotive News Europa, il capo di Alfa Romeo, il CEO Jean Philippe Imparato, ha discusso del periodo positivo che l’azienda sta attraversando, prevedendo utili di centinaia di milioni di euro nel 2023 dopo essere tornata a crescere a partire dal 2021. Tra i vari argomenti trattati in questa intrigante intervista, molta attenzione è stata dedicata alle dichiarazioni del CEO riguardo al futuro Alfa Romeo E-SUV.

Una delle novità che ci sorprenderà maggiormente nella gamma del Biscione è il futuro Alfa Romeo E-SUV

Imparato ha affermato che questo modello sarà esclusivamente elettrico, con un previsto arrivo nel 2027 e una dimensione imponente di circa 5 metri. Il CEO di Alfa Romeo ha dichiarato che il design dell’Alfa Romeo E-SUV è stato in sviluppo per due anni. Parlando dello stile di questo futuro modello, si aspetta che sorprenda per le sue caratteristiche davvero uniche. Attualmente, non sono disponibili ulteriori dettagli su questa auto, se non il fatto che diventerà la punta di diamante del marchio italiano e sarà concepita per eccellere nei mercati chiave per la crescita del marchio e il suo trasformarsi in un marchio premium globale, come gli Stati Uniti e la Cina.

Si vocifera che l’Alfa Romeo E-SUV potrebbe essere seguito, circa un anno dopo, da un altro modello di segmento E, forse una berlina coupé sportiva in stile SZ, possibilmente denominata nuova Alfa Romeo GTV. Entrambi questi veicoli saranno basati su una versione allungata della piattaforma STLA Large, la stessa utilizzata per la berlina Giulia e il SUV Stelvio. Il nuovo fiore all’occhiello del marchio rappresenterà l’apice di ciò che Alfa Romeo offre in termini di design, prestazioni, lusso, spaziosità, tecnologia ed eleganza.

Molto probabilmente nel corso del prossimo anno arriveranno nuovi dettagli a proposito di questo atteso veicolo destinato ad avere un ruolo molto importante nella gamma della casa automobilistica milanese. Vi aggiorneremo naturalmente in attesa di avere notizie più precise nel frattempo vi mostriamo uno dei tanti render apparsi sul web ad immaginare quello che potrebbe essere il design di questo futuro modello.