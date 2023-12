Ferrari FXX-K Evo: all’asta un modello in scala 1:2

La Ferrari FXX-K Evo rappresenta un capitolo importante nella storia di Ferrari, sintesi di prestazioni estreme e ingegneria di alto livello. Lanciata nel 2017, la FXX-K Evo è stata una dimostrazione imponente del dominio aerodinamico di Maranello, migliorando il già impressionante pacchetto aerodinamico del suo predecessore.

Con l’aggiunta di modifiche al frontale, un alettone posteriore più ampio e dei diffusori sotto la carrozzeria, la versione Evo ha ottenuto un incremento del 23% nella forza deportante rispetto alla FXX-K originale.

Ferrari FXX-K Evo: RM Sotheby’s proporrà all’asta un modello in scala 1:2

Questo modello in scala 1:2, che verrà proposto all’asta da RM Sotheby’s a Parigi nel 2024, non è una semplice replica, ma un autentico modello utilizzato nella galleria del vento di Maranello per l’ultima fase di sviluppo aerodinamico della hypercar. Rappresentando il terzo esemplare costruito in questa fase finale, il modello riveste un significato storico e tecnico di rilievo.

Realizzato in scala 1:2, quindi pari al 50% delle dimensioni reali della Ferrari FXX-K Evo, questo modello è un vero e proprio gioiello per gli appassionati e i collezionisti, nonché un elemento di grande prestigio per ogni proprietario della FXX-K Evo. Presentato in nero, con una base di dimensioni 110 x 260 cm, offre la possibilità unica di essere esposto sia sul pavimento che a parete.

La Ferrari FXX-K originale è stata lanciata nel 2015, seguendo le orme della FXX basata sulla Enzo. Derivata dalla LaFerrari, è stata concepita esclusivamente come un’auto da pista per la clientela più esclusiva del produttore modenese.

È spinta da un motore V12 aspirato da 6.3 litri abbinato a un propulsore elettrico da 190 CV (140 kW), per una potenza complessiva pari a 1050 CV. Solo 40 esemplari sono stati costruiti tra il 2015 e il 2017.

La disponibilità di questo modello in scala alla prestigiosa asta di Parigi rappresenta un’occasione irripetibile per entrare in possesso di un pezzo di sviluppo importante direttamente dalla fabbrica di Maranello.