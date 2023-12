Maserati Quattroporte: il progetto del successore sarebbe stato messo in pausa

La Maserati Quattroporte si trova attualmente in una fase di transizione, con importanti implicazioni per il suo futuro elettrico. Recentemente, il progetto M9S – che avrebbe dovuto portare alla nascita della Maserati Quattroporte Folgore 100% elettrica – è stato messo in pausa, come riportato da Corriere Torino.

Tale decisione avrebbe avuto un impatto diretto sui fornitori, i quali sono stati informati della sospensione e dell’ordine di congelare gli sviluppi relativi al progetto. Uno degli aspetti chiave di questa situazione è il posizionamento del marchio all’interno della gamma di Stellantis, in particolare in relazione ad Alfa Romeo.

Maserati Quattroporte: Stellantis avrebbe fermato lo sviluppo della nuova generazione

Le discussioni attuali riguardano come evitare sovrapposizioni tra i veicoli elettrici di alta gamma del Tridente e quelli del Biscione, in particolare tra la Quattroporte elettrica e la futura Giulia elettrica, che dovrebbe debuttare tra il 2025 e il 2026 con una potenza stimata attorno ai 1000 CV.

Oltre a questi problemi di posizionamento, ci sono anche preoccupazioni economiche. Maserati avrebbe richiesto ai suoi fornitori di ridurre i costi delle parti del 6%, una richiesta che segue una precedente riduzione del 5/6% l’anno scorso. Queste pressioni costituiscono una sfida per i fornitori e riflettono le difficoltà finanziarie che il marchio sta affrontando.

Tuttavia, nonostante queste sfide, il brand modenese rimane impegnato nello sviluppo di veicoli elettrici, con la promessa che i futuri modelli saranno “sviluppati, ingegnerizzati e prodotti al 100% in Italia” e adotteranno motori elettrici.

Questo impegno per l’elettrificazione è in linea con le tendenze globali del settore automobilistico e rappresenta un passo importante per il marchio nella sua evoluzione verso una mobilità sempre più sostenibile.

Il futuro della Maserati Quattroporte, e in particolare della sua versione Folgore 100% elettrica, resta incerto. I problemi di posizionamento del brand e le sfide economiche hanno influenzato la strategia del produttore modenese, ma l’impegno verso l’elettrificazione rimane saldo, segnando un passo significativo nella direzione di una mobilità più sostenibile e innovativa.