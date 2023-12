Nuove Maserati Quattroporte e Fiat 500: slitta il debutto, paura a Mirafiori

C’è preoccupazione tra lavoratori e sindacati per quanto riguarda il futuro dello stabilimento di Mirafiori. Infatti nei giorni scorsi è trapelata la notizia di uno slittamento della produzione delle future generazioni di Maserati Quattroporte e Fiat 500 elettrica. Originariamente la produzione della prima doveva partire nel 2024 e quella della seconda nel 2027. Pare però che le cose non andranno così. Per la Quattroporte non è chiaro al momento quando sarà prodotta. Per quanto riguarda invece la futura generazione di Fiat 500 elettrica si parla di uno slittamento di tre anni al 2030.

Mirafiori che succede? Slitta la produzione delle nuove Maserati Quattroporte e Fiat 500 elettrica

Questo almeno secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, edizione di Torino nei giorni scorsi. Luigi Paone della Uilm di Torino ha già detto che il sindacato chiederà chiarimenti a Stellantis già a gennaio per capire il motivo di questo slittamento nell’avvio della produzione delle nuove Maserati Quattroporte e Fiat 500 elettrica. Quello che si pretende è di avere rassicurazioni e garanzie sui livelli di occupazione della fabbrica per i prossimi anni.

Quanto alla nuova Maserati Quattroporte, al momento sappiamo che sostituirà in un solo colpo la Ghibli e l’attuale Quattroporte e sarà solo elettrica. Secondo indiscrezioni però questa auto potrebbe essere in dubbio per un riposizionamento del marchio che mira a differenziarsi sempre di più da Alfa Romeo. Al momento la situazione non è chiara vedremo a gennaio che novità arriveranno in proposito e se le preoccupazioni di lavoratori e sindacati saranno state nel frattempo quietate dalle risposte date da Stellantis.