Fiat: in America Latina la sua gamma è sempre più attraente e popolare

Fastback, Mobi, Argo, Toro, Cronos, Pulse, Titano… questi nomi potrebbero non significare nulla per gli automobilisti e gli appassionati di sport motoristici in Europa. Ma in America Latina sono sulla bocca di tutti: sono i modelli che compongono la gamma Fiat pensata, prodotta e commercializzata esclusivamente per questo mercato.

In un’area geografica in cui molti concorrenti commercializzano modelli già fuori produzione ad altre latitudini o versioni con caratteristiche ed equipaggiamenti inferiori delle loro vetture europee o nordamericane, Fiat ha scelto la strategia di lanciare una gamma esclusiva, pienamente adattata alle caratteristiche e alle esigenze di queste mercati, scommettendo, in larga misura, sulla produzione locale in stabilimenti situati in Brasile, Argentina o Uruguay.

La Fiat Mobi è la rinfrescante proposta entry-level del marchio italiano in America Latina. È un’auto dalla vocazione urbana e dalla forte personalità. Dotato di motore 1.0 da 69 CV, si distingue per il design robusto e le dotazioni pratiche, moderne e tecnologiche, con caratteristiche premium e un elevato livello di comfort. Per i più avventurosi ha la finitura Trekking, con barre portatutto e modanature laterali.

Nel segmento delle compatte, l’offerta Fiat si articola in due proposte: la Fiat Argo, a cinque porte e dal moderno design “Made in Italy”, e la berlina Fiat Cronos. L’Argo si distingue per l’alto livello di efficienza e sicurezza. Oltre ad offrire un design dalle linee raffinate ed avvolgenti, si distingue per le tecnologie di connettività UConnect. Da parte sua, la Fiat Cronos offre un ampio bagagliaio e un generoso spazio interno ad un prezzo accessibile, con un buon livello di qualità ed equipaggiamento. Il suo frontale aggressivo è completato da un’elegante linea laterale e da un posteriore con luci a LED dall’estetica contemporanea.

Nel segmento dei SUV, Fiat Pulse entra nella ristretta categoria dei B-SUV in Sud America, scommettendo sulle elevate prestazioni del suo motore turbo da 120 CV e sull’estetica high-end dei suoi cerchi in lega da 16″ e dei fari a LED. Dal design robusto e interni dallo stile lineare con finiture di alto livello, offre un’esperienza unica completata dalla tecnologia del suo touch screen da 10”. Per quanto riguarda l’equipaggiamento, dispone di frenata automatica d’emergenza e Traction Control+.

Seguendo il trend dei SUV Coupé, la Fiat Fastback offre tutta la versatilità e lo spirito “offroad” tipici dei SUV dal design sportivo. Una filosofia che si vede chiaramente nel design esterno, con un frontale dinamico con fari a LED e griglia esagonale e un profilo laterale robusto e muscoloso con un posteriore dall’estetica premium. Gli interni hanno uno stile sportivo e futuristico, con schermo touch da 10” e quadro strumenti digitale.

Fiat è molto presente anche nella categoria Pick-Up con ben tre proposte: il Fiat Toro, robusto e pensato per i professionisti e disponibile con trazione integrale, il Fiat Strada, un classico nel continente dal 1996 e il Fiat Titano, commercializzato in Brasile come modello top di gamma e accessoriato.