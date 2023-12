Fiat Pulse riceve due stelle nei test di sicurezza Latin NCAP

Il Fiat Pulse ha subito i rigorosi test di sicurezza del Latin NCAP, l’ente preposto alla valutazione dei veicoli nel mercato latino-americano e caraibico. Nonostante il Pulse abbia ottenuto un punteggio di sole due stelle, i risultati rivelano aree significative di miglioramento.

Il modello, equipaggiato di serie con quattro airbag e controllo elettronico della stabilità (ESC), ha conseguito un punteggio del 67,18% nella protezione degli occupanti adulti, del 55,88% nella protezione degli occupanti bambini, del 45,39% nella protezione dei pedoni e utenti vulnerabili della strada e del 55,81% nell’assistenza alla sicurezza.

Fiat Pulse: sole due stelle per il SUV compatto prodotto in Brasile

Il SUV compatto è stato sottoposto a test di impatto frontale, laterale, contro palo, whiplash, protezione dei pedoni e test ESC/Moose. La configurazione di sicurezza passiva testata era la più basilare, con alcune versioni che offrono come optional la frenata automatica d’emergenza (AEB) e i sistemi di supporto alla corsia (LSS).

Uno degli aspetti critici è stata la protezione limitata offerta dalla copertura del sistema di protezione laterale della testa, penalizzando il punteggio totale del veicolo nella categoria adulti. Il modello offre airbag torace-testa laterali ma non airbag a tendina di serie, limitando la protezione solo ai sedili anteriori. Questi sistemi di airbag possono rappresentare una soluzione temporanea, ma non sono definitivamente robusti.

In termini di protezione degli occupanti bambini, il Pulse ha mostrato limitazioni nella protezione della testa del manichino di 3 anni negli impatti frontali e laterali. Nonostante l’uso di sistemi di ritenuta per bambini (CRS) ad alte prestazioni I-Size installati in modo corretto, la performance insoddisfacente è attribuita alla combinazione dell’auto con questi CRS.

Il limitato spazio per l’installazione dei CRS ISOFIX più grandi e la disponibilità degli stessi CRS hanno influenzato negativamente il punteggio per gli occupanti bambini. L’assessment dei pedoni ha indicato che la protezione passiva può essere migliorata e che l’AEB per utenti stradali vulnerabili dovrebbe diventare disponibile, soddisfacendo i prerequisiti del Latin NCAP.

La performance dell’ESC ha ottenuto il punteggio pieno, così come il limitatore di velocità. I promemoria della cintura di sicurezza (SBR) nei sedili posteriori possono essere migliorati per soddisfare i requisiti del Latin NCAP. L’AEB, disponibile come equipaggiamento opzionale, non ha soddisfatto i requisiti minimi di fitment e prerequisiti per essere valutato e punteggiato dal Latin NCAP.

Le dichiarazioni

Alejandro Furas, segretario generale del Latin NCAP, ha sottolineato la necessità per Stellantis di migliorare la robustezza del Fiat Pulse, specialmente in relazione alla protezione dagli impatti laterali alla testa, alla performance strutturale nei crash test e alla disponibilità dell’AEB.

Stephan Bordziak, presidente del Consiglio di Amministrazione del Latin NCAP, ha esortato Fiat e Stellantis a migliorare la sicurezza di base in tutta la loro flotta, concentrandosi in particolare sul rafforzamento della protezione dagli impatti laterali alla testa e sulla protezione dei passeggeri bambini.