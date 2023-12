Jeep: la sua gamma ideale per affrontare l’inverno

Il freddo comincia a farsi sentire in molte regioni in Italia. La gamma Jeep è la migliore compagna per affrontare con serenità neve e ghiaccio godendo al contempo di comfort e spazio interno di riferimento nel conteso universo dei SUV. La Jeep Avenger è un perfetto esempio di questa filosofia. Con un bagagliaio da 380 litri che la colloca ai vertici del suo segmento, incorpora equipaggiamenti come il controllo della trazione Selec Terrain o la protezione della carrozzeria a 360° contro gli impatti a bassa velocità. Ma non dimentica gli ostacoli della grande città, con funzioni come i sensori di parcheggio o l’assistente agli ingorghi.

Di fronte ai rigori dell’inverno, Jeep offre ottant’anni di esperienza nello sviluppo di attrezzature e caratteristiche per affrontare i terreni più difficili

La sua vocazione offroad è presente anche nelle modanature e negli elementi protettivi che proteggono da piccoli sassi e urti su strade scarsamente asfaltate e impatti a bassa velocità. A bordo della gamma Jeep puoi contare sulle cinque modalità del sistema di controllo intelligente della trazione Selec-Terrain, con l’esclusiva modalità Snow/Mud, appositamente progettata per gestire e ottimizzare la trazione su superfici innevate o ghiacciate. Rileva automaticamente lo slittamento degli pneumatici e lo corregge in tempo reale, oltre a ridurre al minimo il sottosterzo e offrire, in ogni momento, la massima aderenza e trazione.

D’altronde, la leggendaria trazione integrale 4WD della gamma Jeep è una garanzia sui terreni innevati o fangosi, insieme all’Hill Descent control, che permette di padroneggiare rampe e pendii ghiacciati o innevati grazie a un sistema che limita la velocità e attiva l’impianto frenante, se necessario.

Inoltre, alcune versioni della gamma Jeep, come Renegade Trailhawk, Compass Trailhawk o Wrangler Rubicon, incorporano di serie pneumatici M+S, progettati per circolare su qualsiasi tipo di terreno, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

Per i più buongustai, la nuova generazione di auto Jeep permette di affrontare il freddo con il massimo livello di comfort, con sedili e volanti riscaldati. Nelle versioni elettriche della Jeep Avenger o nelle ibride plug-in 4Xe del resto della gamma, possibilità di attivare il climatizzatore dallo smartphone per trovare la Jeep alla temperatura perfetta.

Questi progressi non ci permettono di dimenticare i consigli per la guida invernale che possono essere applicati a qualsiasi veicolo: guidare a bassa velocità e con marce alte, evitare movimenti bruschi al volante, freni, accelerazioni, utilizzare il freno motore e non dimenticare mai che sulla neve, la trazione e l’aderenza possono essere fino a dieci volte inferiori rispetto all’asfalto e lo spazio di frenata può essere triplicato. La tecnologia e le funzionalità integrano, e in nessun caso sostituiscono, la prudenza e il buon senso.