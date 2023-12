Jeep: il 2023 un anno da incorniciare

Jeep ha vissuto un anno indimenticabile grazie al lancio di Avenger, il veicolo più piccolo della gamma che ha raccolto molti premi, e al rafforzamento della sua gamma 4xe, capace di dominare il mercato italiano. Ma non è tutto, perché il Brand di origine americana, punto di riferimento all’interno della galassia di Stellantis, ha molte carte da giocare, tra cui l’ultima generazione di Wrangler, uno dei 4×4 più famosi in circolazione, da poco arrivata anche in Europa.

Grazie agli ottimi risultati di Avenger e della gamma 4xe jeep chiude un 2023 davvero positivo e si prepara ad un 2024 da protagonista

La grande novità all’interno di Jeep si chiama Avenger. Il primo B-SUV compatto nella storia del produttore statunitense, ha portato una boccata d’aria fresca all’interno della gamma e nel mercato in generale, nel quale si è affermato in modo rapido. Realizzata sulla piattaforma STLA Small e prodotta nello stabilimento polacco di Tychy, la Avenger è pensata principalmente per un pubblico europeo, che le è affezionato. Progettata per essere 100% elettrica (la primissima nella storia per Jeep), in Spagna e in Italia viene offerta anche in versione termica, con motore a benzina 1.2 turbo da 100 CV.

Da sempre, i veicoli firmati Jeep si distinguono per delle capacità ineguagliabili in ambito fuoristradistico. I 4×4 americani sono diventati l’emblema stesso del fuoristrada, infatti non è raro che comunemente ci si riferisca a questa tipologia di veicoli dicendo semplicemente “una jeep”. In questo periodo di trasformazione, con un mondo della mobilità sempre più elettrico, per mantenere la lunga tradizione di questo marchio nell’offroad è nata la gamma 4xe, che comprende: Compass 4xe, Renegade 4xe, Wrangler 4xe e Grand Cherokee 4xe. Grazie all’aiuto dell’elettrificazione, il vecchio e il nuovo mondo riescono a fondersi in un connubio davvero robusto.

Questi modelli saranno fondamentali per il marchio Jeep, che segue gli obiettivi stabiliti dal piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis. I nuovi sistemi di propulsione elettrici aiuteranno Stellantis a diminuire l’impronta di carbonio globale del 50% entro il 2030 e a eliminare le emissioni di carbonio entro il 2038, tracciando una via da percorrere per l’intera industria automobilistica. Entro il 2030, il 100% dei veicoli Jeep in Europa sarà formato da modelli interamente elettrici. Nel frattempo, il Brand di Stellantis si gode un anno solare fantastico. Un 2023 da non dimenticare.