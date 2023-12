Stellantis Madrid aumenta la produzione e si avvia verso l’elettrificazione

Lo stabilimento Stellantis di Madrid ha concluso il 2023 con un notevole incremento nella produzione, registrando un aumento del 29 per cento e raggiungendo un totale di 105.830 unità prodotte rispetto all’anno precedente. Questo notevole aumento è stato accompagnato da una forte focalizzazione sull’elettrificazione dei veicoli, con un notevole 24 per cento della produzione totale dello stabilimento dedicato a veicoli completamente elettrici. Questo dato rappresenta un aumento del 9 per cento rispetto all’anno precedente, evidenziando l’impegno di Stellantis nel percorso verso una mobilità più sostenibile.

Nel 2023 crescita notevole della produzione per lo stabilimento Stellantis di Madrid

Posizionato nella Comunità di Madrid, lo stabilimento Stellantis rappresenta l’unico sito produttivo di veicoli nella regione. È responsabile della produzione esclusiva di modelli di grande successo come la Citroën C4, e-C4, ed ë-C4 X. Questa performance non solo testimonia un aumento nella produzione, ma evidenzia anche l’impegno di Stellantis nella riduzione delle emissioni di carbonio. Allineandosi al piano strategico “Dare Forward 2030”, che mira a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2038, lo stabilimento Stellantis di Madrid ha dimostrato un approccio olistico nel suo operato per contribuire a questo obiettivo.

Una parte essenziale di questa strategia è stata la progressiva realizzazione di un impianto fotovoltaico. Il completamento della seconda fase di installazione nel 2023, in aggiunta alla prima avviata nel 2021, ha permesso allo stabilimento di coprire fino al 35 per cento del suo fabbisogno energetico tramite l’energia solare. Questa iniziativa sottolinea l’impegno di Stellantis Madrid verso l’efficienza energetica e l’adozione di fonti di energia rinnovabile come passi cruciali verso la sostenibilità.

L’impegno di Stellantis Madrid per l’elettrificazione dei veicoli e la riduzione dell’impatto ambientale non è solo una strategia aziendale, ma rappresenta anche il ruolo cruciale che le aziende automobilistiche possono giocare nella lotta al cambiamento climatico e nella promozione della mobilità sostenibile. Con questa notevole espansione della produzione e un costante impegno per la sostenibilità, lo stabilimento del gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares si erige come un modello nel settore automobilistico, contribuendo attivamente al progresso verso un futuro più pulito e rispettoso dell’ambiente.