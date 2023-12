Tavares: ‘In Europa stiamo già combattendo contro Tesla’

Stellantis ha deciso di puntare forte sull’elettrico e negli ultimi anni ha modificato la sua strategia puntando maggiormente sulle auto elettriche low cost. La nuova Citroën e-C3 , presentata poche settimane fa, è stata il primo passo verso una gamma di auto elettriche davvero accessibili, che cambieranno il destino dell’azienda. Altre auto seguiranno lo stesso concetto, come la FIAT Panda EV che sarà svelata nel 2024. Durante una conferenza negli Stati Uniti, il capo di Stellantis Carlos Tavares ha dato importanti informazioni sulle sue prossime auto elettriche e sulla sua offerta attuale, secondo quanto riportato da Automotive News.

Stellantis è già rivale di Tesla in Europa con le sue auto elettriche secondo Carlos Tavares

Tra le altre cose, l’amministratore delegato ha confermato la strategia di Stellantis, che punterà a vendere solo auto elettriche in Europa entro il 2030, mentre in Nord America la quota sarà del 50%. Carlos Tavares sa che i suoi veicoli elettrici devono essere alla portata di tutti i pubblici, oltre che convenienti per i vari marchi. Se non soddisfano questo requisito essenziale “avranno problemi molto, molto presto”. Per questo motivo, non basterà presentare una gamma completa di auto elettriche, ma anche “affrontare la questione dei costi, dove siamo già piuttosto bravi”.

Carlos Tavares ha detto anche che le auto elettriche si stanno avvicinando ai modelli a combustione per quanto riguarda i margini di guadagno, una cosa “che sembrava impossibile qualche anno fa”. E ha aggiunto: “chi non riesce a fare profitti con i veicoli elettrici avrà difficoltà”. Ha anche affermato che in Europa stanno “sfidando direttamente” Tesla e le sue vendite enormi.

Però nei prossimi anni sempre secondo Carlos Tavares, Stellantis potrebbe superare la società di Elon Musk grazie alla sua futura offerta di modelli accessibili. Al momento sono focalizzati a fare questo salto in Europa perché “siamo partiti prima”, per poi estenderlo anche al mercato nordamericano con marchi consolidati come RAM o Jeep, ad esempio.