Alfa Romeo 8C Competizione: ghiotta opportunità per i collezionisti di supercar

Una splendida Alfa Romeo 8C Competizione del 2009 è in vendita privata. Ad occuparsi della pratica ci stanno pensando gli specialisti di RM Sotheby’s. L’esemplare, simile a quello nelle foto, ha eseguito in tempi recenti un servizio da Meridien Modena ed è uno dei 41 consegnati nel Regno Unito. La richiesta, ovviamente, non è per tutte le tasche: 230 mila sterline, pari col cambio odierno a 268 mila euro. Al momento la vettura si trova a Chobham, in attesa di un nuovo acquirente. Si tratta di quella con telaio numero ZAR92000000044289 ed ha percoso poco meno di 7000 miglia da nuova: un’inezia. Questo potrebbe renderla ancora più appetibile.

Inutile girarci intorno: l’Alfa Romeo 8C Competizione ha un fascino stellare. Magari il suo comportamento dinamico non è dei più raffinati, ma le sue forme conquistano il cuore, sin dal primo sguardo. In esse rivivono le sinuose alchimie della 33 Stradale del 1968, ma in un quadro espressivo completamente diverso. Impossibile confonderla con auto di altri marchi. Qui la provenienza si legge immediatamente nei tratti. Senza alcun dubbio può essere annoverata fra le auto più belle della casa milanese, senza timori reverenziali nei confronti di celebrati modelli storici.

Foto Alfa Romeo

Se l’estetica rapisce i sensi, il motore non è certamente da meno. Qui, signori, si parla di un’unità propulsiva proveniente da Maranello. Ad animare le danze dell’Alfa Romeo 8C Competizione ci pensa infatti un V8 da 4.7 litri e 450 cavalli firmato da quelli della Ferrari. Occorre aggiungere altro? Non credo. Basta citare solo alcune cifre per completare il quadro: l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in 4 secondi netti, mentre la velocità massima si spinge a quota 292 km/h. Il tutto condito da un sound che fa venire la pelle d’oca: una vera orchestra.

Ai freni carboceramici della Brembo il compito di rallentare la foga del modello, che sposa l’architettura Transaxle, con motore anteriore e cambio disposto al retrotreno in blocco col differenziale. L’esemplare messo in vendita da RM Sotheby’s è il numero 426 su 500 realizzati. Fu consegnato nuovo nel Southampton (Regno Unito), quando l’agenda del tempo segnava il mese di aprile del 2009. Il libretto di servizio mostra che l’auto è stata curata solo da concessionari Ferrari e Maserati autorizzati. Il tagliando più recente risale al mese di aprile 2023, quando questa Alfa Romeo 8C Competizione aveva percorso 6.845 miglia. Poco dopo è stata dotata di quattro nuovi pneumatici Pirelli P Zero. Adesso si offre alla tentazione di un nuovo soggetto.

Fonte | RM Sotheby’s