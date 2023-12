Nuove Fiat Multipla e Alfa Romeo Giulia: ecco perché il 2025 di Stellantis sarà più sconvolgente del 2024

Stellantis nel 2024 sarà protagonista del mercato con numerose novità. Ad esempio ci saranno i debutti della nuova Lancia Ypsilon a febbraio, della nuova Alfa Romeo Milano a marzo e della nuova Fiat Panda a luglio. Tuttavia il 2025 sarà un anno ancora più interessante e per certi versi sconvolgente per il gruppo automobilistico con l’arrivo sul mercato di due vetture molto importanti: le nuove Fiat Multipla e Alfa Romeo Giulia.

Nel 2025 i debutti delle nuove Fiat Multipla e Alfa Romeo Giulia cambieranno tutto nella gamma dei due brand

Le nuove Fiat Multipla e Alfa Romeo Giulia infatti saranno due auto che porteranno dei veri e propri sconvolgimenti alle gamme delle due case automobilistiche italiane. Per quanto riguarda la prima, sarà la nuova top di gamma del brand torinese prendendo il posto di due auto in un solo colpo. Parliamo di Fiat 500X e Fiat Tipo che usciranno di scena proprio entro quella data. Questa auto sarà il secondo esemplare della nuova famiglia “Panda” gamma di auto che avrà come primo modello proprio la nuova Panda che debutterà a luglio del 2024.

La nuova Fiat Multipla nascerà su piattaforma Smart car e sarà un’auto elettrica low cost come la nuova Panda ma con dimensioni maggiori. La vettura infatti dovrebbe offrire oltre 20 cm in più di lunghezza. Quindi sarà la vettura più spaziosa tra quelle presenti nella gamma di Fiat. Le forme e il design dovrebbero però ricordare da vicino la nuova Panda, di cui questa auto potrebbe sembrare una sorta di sorella maggiore.

Nuova Alfa Romeo Giulia

Qunto invece alla nuova Alfa Romeo Giulia, anche qui ci sarà un grosso cambiamento. Infatti si dice che questa auto possa essere abbastanza diversa nello stile rispetto al modello attuale. Di certo sappiamo che questa auto sarà solo elettrica e nascerà su piattaforma STLA Large. Ancora una volta questa vettura sarà prodotta a Cassino come l’attuale generazione. Si dice che la vettura possa cambiare forma diventando un mix tra una sportiva e una station wagon. Al momento però si tratta di semplici supposizioni. Il prossimo anno inizieremo ad avere le idee più chiare su queste due importanti auto.