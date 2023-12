Ferrari: Cetilar Racing conferma la sua presenza nel campionato IMSA 2024

Il team Cetilar Racing conferma il suo impegno nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship per la stagione 2024, puntando sui massimi livelli di competizione con la scelta della Ferrari 296 GT3 n°47 per l’intera serie Endurance Cup. Questa mossa strategica rappresenta un percorso di crescita e sfida per la squadra interamente italiana, supportata tecnicamente da AF Corse.

Il 2024 vedrà Roberto Lacorte, Antonio Fuoco e Giorgio Sernagiotto alla guida della 296 GT3, una vettura che segna un nuovo capitolo nella storia del cavallino rampante, essendo stata introdotta all’inizio dell’anno. Il loro impegno segue un’esperienza significativa acquisita con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020, culminata con un trionfo di classe GTD alla 70ª edizione della 12 Ore di Sebring.

Ferrari: Cetilar Racing correrà con la 296 GT3 nella stagione 2024 dell’IMSA

Il calendario della Endurance Cup per il 2024 si apre con il Roar before the Rolex 24 e la 24 Ore di Daytona, dove il trio sarà affiancato da Eddie Cheever III, un pilota di grande esperienza e successo. Seguono gli appuntamenti di Sebring, la 6 Ore di Watkins Glen, e l’evento sul circuito di 2,4 miglia di Indianapolis. Il gran finale avrà luogo con la Petit Le Mans di Road Atlanta.

Nonostante le sfide della stagione 2023, il team Cetilar Racing – guidato da Lacorte – ha dimostrato una determinazione incrollabile nel perfezionare la 296 GT3. Questo impegno segue la partecipazione storica di Cetilar Racing a cinque edizioni della 24 Ore di Le Mans e la sua presenza nel FIA World Endurance Championship (WEC) dal 2019 al 2021.

La strategia di Cetilar Racing per il 2024 si focalizza su un continuo sviluppo e un miglioramento costante, cercando di superare i propri avversari grazie a una vettura che già ha fatto la storia nel mondo delle competizioni automobilistiche grazie a Ferrari.

Con un’attenzione particolare alla performance e all’innovazione tecnologica, il team si appresta a una stagione ricca di sfide e opportunità, sostenendo il prestigio del produttore di Maranello nel panorama internazionale delle corse endurance.