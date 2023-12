Ferrari: la stagione 2023 dell’Endurance è stata ricca di successi

La stagione 2023 è stata indubbiamente rivoluzionaria per Ferrari, con Antonello Coletta – Global Head of Endurance e Corse Clienti – che ha guidato il team verso traguardi storici. Il successo della 499P e della 296 GT3 nei circuiti più prestigiosi, come le 24 Ore di Le Mans e del Nurburgring, ha segnato un’epoca nuova e stimolante per il brand di Maranello.

Il 2023 ha visto il costruttore modenese affrontare sfide senza precedenti. Il debutto nel FIA World Endurance Championship (WEC) con la Ferrari 499P è stato un momento di tensione, trasformatosi in ottimismo con la performance impressionante in pista, culminando in un podio alla prima gara.

Ferrari: Antonello Coletta ha parlato della stagione 2023 del brand nel FIA WEC

Ma è stata la 24 Ore di Le Mans a offrire il clou emotivo: la strategia impeccabile, la precisione dei pit-stop e la lucidità dei piloti hanno portato la 499P alla vittoria, una conquista che non si vedeva dal 1965.

Il percorso verso la vittoria non è stato semplice. Coletta ha sottolineato l’importanza della passione e della professionalità nel processo di sviluppo della nuova hypercar ibrida. In soli otto mesi, il team ha realizzato un bolide che ha dimostrato sia velocità che affidabilità, elementi chiave per il successo nelle gare endurance.

Nel 2023 ha debuttato la Ferrari 296 GT3, segnando una transizione significativa nel settore GT. Questo modello innovativo, derivato dalla 296 GTB, è stato il primo a impiegare un motore V6 in tempi recenti. Nonostante le difficoltà iniziali, soprattutto nell’adattamento del Balance of Performance (BoP), la vettura ha mostrato il suo valore, culminando con una storica vittoria alla 24 Ore del Nurburgring.

Guardando al futuro, Ferrari si pone obiettivi ambiziosi. Nel Campionato Mondiale Endurance, il costruttore di Maranello punterà a consolidare la sua posizione dominante nella classe Hypercar. Nel campo delle GT, le aspettative sono alte per la 296 GT3, con l’intento di continuare il percorso di crescita e affermazione nei principali campionati internazionali.