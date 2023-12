Fiat chiude l’anno da leader nelle vendite di veicoli urbani ed elettrici nel segmento A in Spagna

Fiat si lascia alle spalle un 2023 all’insegna dell’elettrificazione in Spagna. Il colore del Mediterraneo, come dimostra la sua politica “No more Grey”, dice addio ai toni del grigio nei suoi modelli per offrire una tavolozza di colori vivaci che rendono omaggio ai paesaggi italiani. Sinonimo di Dolce Vita, la Fiat 500 aggiunge alla sua filosofia la sostenibilità per tutti, come dimostra la sua ampia gamma di versioni ibride ed elettriche. L’erede della mitica “Cinquecento” conquista le città spagnole, se si guardano i dati di immatricolazione del 2023: con 15.268 unità vendute, è leader nel segmento delle autovetture urbane, con una quota di mercato del 45% nella sua categoria.

Fiat 500 e Panda sono le grandi star dell’anno per il marchio italiano in Spagna

La Fiat Panda persiste nella filosofia libera e anticonformista che ha definito questo modello fin dalla sua versione originale nel 1980. Sinonimo di versatilità e adattabilità in dimensioni compatte, grazie al suo carattere versatile e altamente funzionale, avvicina la tecnologia ibrida MHEV alla tecnologia ibrida per il grande pubblico. Si tratta dell’auto urbana con etichetta ECO più conveniente sul mercato. Il modello più compatto della gamma incorpora questa tecnologia di serie, che consente di ridurre le emissioni a soli 109 g/km e i consumi a 4,8 l/100 km nel ciclo WLTP.

L’anno che sta per finire è stato segnato anche dal ritorno di Fiat nel segmento B con la reinterpretazione di una delle sue grandi icone, la Fiat 600, che arriva in Spagna in versione 100% elettrica. Grazie alle sue dimensioni di 4,17 metri di lunghezza, ad un’autonomia elettrica migliorata di oltre 400 km nel ciclo combinato WLTP e di oltre 600 km nel ciclo urbano, rappresenta la soluzione ideale sia per gli amanti della città che per gli appassionati della guida fuori città. Offre ampio spazio interno con 5 posti e un bagagliaio da 360 litri. Nel 2024 è previsto l’arrivo della versione Hybrid, con catena di trasmissione MHEV.

Nei veicoli commerciali, Fiat Professional chiude un anno di crescita in cui ha chiuso l’anno al 6° posto, con una quota di mercato del 7,7 per cento. Nei primi mesi del 2024 arriverà sulle nostre strade la sua nuova generazione di modelli, caratterizzati da un nuovo design, sistemi di connettività e tecnologie di assistenza alla guida, oltre a motori e catena di trazione elettrica e nuovi motori.

Per Fiat il 2024 sarà l’anno del ritorno di una delle sue grandi icone, la Fiat Topolino, che affronta la transizione energetica con un design molto personale e compatto che ottimizza lo spazio interno e la manovrabilità per adattarsi perfettamente alle grandi città. Offre un’autonomia di 75 km, un sistema di ricarica semplice e una velocità massima di 45 km/h, che si adatta perfettamente alla nuova tendenza dei limiti di velocità di 30 km/h nelle città.