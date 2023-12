Drivalia: annunciate due importanti nomine all’interno dell’azienda

Drivalia, noto brand del Gruppo CA Auto Bank, ha annunciato importanti cambiamenti nella sua struttura dirigenziale, segnando un passo significativo nella sua strategia di espansione e innovazione nel settore della mobilità.

Pasquale Piccolino è stato nominato responsabile di Drivalia France, un’entità focalizzata sul noleggio a breve e medio termine, abbonamenti auto e car sharing. La sua vasta esperienza nel settore, iniziata come consulente finanziario e maturata attraverso ruoli chiave in aziende come Sava e Leasys, lo rende un candidato ideale per guidare il marchio nella filiale francese.

Piccolino, nel suo nuovo ruolo, riporterà a Robert Ogulluk – Country Manager di CA Auto Bank France – e a Paolo Manfreddi – CEO di Drivalia.

Parallelamente, Denis Vitellaro continuerà a dirigere Drivalia Lease France, specializzata nel noleggio a lungo termine. Questa sinergia tra le due divisioni di Drivalia in Francia sottolinea l’approccio integrato della società nel fornire soluzioni di mobilità complete.

Per sostituire Piccolino nel ruolo di responsabile del Fleet Procurement & Supply Chain del Gruppo Drivalia, è stato scelto José Carreira, un manager con quasi tre decenni di esperienza nel settore automobilistico e della mobilità.

Carreira, con un background significativo in aziende come FGA Portugal e FCA, riporterà direttamente a Manfreddi. La sua carriera dimostra un’ampia conoscenza nei vari aspetti del settore, dalla gestione delle vendite e del marketing alla direzione di operazioni commerciali, rendendolo la scelta ideale per guidare il Fleet Procurement & Supply Chain in un’era di crescente enfasi sulla mobilità sostenibile.

Le due nuove nomine rappresentano un passo avanti strategico per Drivalia, non solo per rafforzare la sua presenza nel mercato francese ma anche per accelerare il suo percorso verso soluzioni di mobilità più sostenibili e innovative.

L’accento posto sulla creazione di partnership e sul valore aggiunto nel processo di approvvigionamento e supply chain è in linea con l’attuale enfasi del settore automotive sulla sostenibilità e l’innovazione.