Citroën My Ami Pop: la sua gamma si rinnova

Citroën rinnova la versione My Ami Pop con un nuovo design che ne sottolinea il carattere divertente, fresco e dinamico. Citroën My Ami Pop è una delle tante personalità proposte da Ami, che ha conquistato più di 43 mila clienti dal suo debutto, l’80% dei quali ha scelto una versione personalizzata. My Ami Pop mantiene tutte le caratteristiche estetiche esterne specifiche che l’hanno resa un successo: 4 coprimozzo, 1 fascia grafica nera sotto il parabrezza, 1 rinforzo dei paraurti anteriore e posteriore, 1 alettone posteriore, 2 adesivi sui pannelli laterali posteriori e 2 adesivi sulle soglie delle porte.

Citroën My Ami Pop si rinnova ed è già ordinabile

Nel suo nuovo abito, Citroën My Ami Pop si tinge di infrarosso come colore principale. Gli adesivi sulle soglie delle porte e sui pannelli laterali diventano rossi Infrarosso, il colore distintivo della gamma Citroën. Nuovo My Ami Pop si contraddistingue per un aspetto esterno più facilmente identificabile. Le nuove cornici dei fari si abbinano alla fascia nera con gli chevron sotto il parabrezza e al rinforzo nero del paraurti, tutti elementi tipici della versione Pop. Il nuovo frontale, molto grafico e strutturato, dona alla vettura un aspetto unico e determinato.

My Ami Pop si arricchisce di nuovi elementi grafici che gli danno un look più giovane e distintivo. L’adesivo sulla porta, uno dei tratti distintivi di questa versione, diventa più caratteristico e accattivante. Il rivestimento della capsula conserva il numero 2 già presente su My Ami Pop, un richiamo all’approccio unico di Ami alla mobilità. Il numero 2 si riduce per lasciare spazio a un cerchio e a un triangolo stilizzati, due forme molto semplici e grafiche ispirate al mondo digitale dei gamers. Questo numero è adesso di colore giallo per dare un tocco di luce. La tonalità di giallo più vivace, presente in questa nuova versione, stimola anche curiosità e richiama l’attenzione sul numero 2. Unisce l’esterno all’interno, dato che il gancio porta-borsa è adesso giallo. In più, rende l’abitacolo visivamente più vivace, con la personalizzazione arancione dei tre vani portaoggetti, delle due cinghie di apertura e delle cuciture sui tappetini.

Citroën My Ami Pop presenta il selettore di guida sulla console centrale per aumentare l’ergonomia. Tutti i comandi sono più evidenti e semplici da selezionare. Vicino ai pulsanti RND, gli utenti di Ami troveranno facilmente la presa USB, il comando della ventilazione, il pulsante di segnalazione di pericolo e la radio, e i comandi di riscaldamento/sbrinamento. Il selettore di guida sulla console centrale sarà disponibile su tutte le versioni di Ami nel 1° trimestre del 2024.

Nella nuova Citroën My Ami Pop, gli utenti troveranno tutti gli equipaggiamenti standard che facilitano la vita quotidiana, con accessori pratici come la clip per lo smartphone, le tasche a rete sulle porte, la rete divisoria centrale, i tappetini e il connect box Dat@mi che consente di collegare lo smartphone ad Ami per vedere tutti i suoi dati. Per l’infotainment, dispone dell’interfaccia My Ami Play, che trasforma lo smartphone in un cruscotto con accesso veloce a navigazione, musica, radio o chiamate telefoniche. Tutte queste funzioni possono essere gestite a distanza tramite il pulsante Citroën Switch sul volante, per non distogliere lo sguardo dalla strada e guidare con serenità e sicurezza. Il nuovo modello è già adesso ordinabile a 8.890 IVA inclusa.