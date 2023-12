Circuito Stradale del Mugello: confermata l’edizione 2024 a Firenze

L’edizione 2024 del Circuito Stradale del Mugello, famosa competizione di regolarità per auto storiche, rappresenta un evento importante nel calendario del Campionato Italiano Grandi Eventi di ACI Sport. Questa manifestazione, che celebra la terza edizione, si terrà dal 12 al 14 aprile e si distingue per il suo carattere storico e la ricchezza del suo patrimonio automobilistico.

La gara inizierà il 12 aprile a Firenze, dove si svolgeranno le verifiche tecniche e la consegna del materiale agli equipaggi. Il giorno seguente, le vetture storiche partiranno dal cuore del capoluogo toscano, immergendosi in un confronto serrato lungo un percorso spettacolare che si snoda attraverso le pittoresche colline toscane. Questo circuito, che rivive l’epoca d’oro dell’automobilismo, ha visto competere leggende come Giuseppe Campari, Enzo Ferrari e Arturo Merzario.

Circuito Stradale del Mugello: l’edizione 2024 si svolgerà dal 12 al 14 aprile

Un aspetto distintivo del Circuito Stradale del Mugello è la sua divisione in categorie. Per l’edizione 2024, sono ammessi solo modelli di rilevante valore storico prodotti fino al 1990 mentre la categoria “Tributo al Circuito Stradale del Mugello” è aperta a vetture GT stradali costruite dal 1991 in poi. Con una selezione accurata di 60 esemplari, l’organizzazione mantiene un elevato standard qualitativo, assicurando un’esperienza autentica e fedele alla storia dell’automobilismo.

Il Circuito Stradale del Mugello non è solo una gara, ma anche un’occasione di aggregazione culturale e sociale. Dopo la competizione, gli equipaggi si riuniranno per una cena di gala mentre, il giorno successivo, affronteranno il percorso storico del Gran Premio Stradale del Mugello, culminando con il pranzo e le premiazioni presso l’Autodromo del Mugello.

Questo evento è curato con maestria da Automobile Club d’Italia (ACI), ACI Storico e AC Firenze, organizzazioni che incarnano la passione per l’automobilismo e la preservazione della sua eredità storica.

Per gli appassionati desiderosi di partecipare o assistere, ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina Web ufficiale dell’evento, oltre che tramite e-mail e numero di telefono. Il Circuito Stradale del Mugello 2024 si profila come un evento imperdibile per gli amanti delle auto d’epoca e dell’automobilismo storico, offrendo un’esperienza unica che fonde sport, storia e cultura in un contesto paesaggistico di ineguagliabile bellezza.