Alfa Romeo Milano: sui social scoppia la polemica sul nome

Nei giorni scorsi Alfa Romeo dopo una lunga attesa e come promesso dal suo boss jean Philippe Imparato ha annunciato ufficialmente il nome del suo prossimo modello. Ci riferiamo naturalmente al nuovo SUV compatto di segmento B Alfa Romeo Milano. Ovviamente la novità ha suscitato grande entusiasmo tra i numerosi fan del Biscione ma non sono mancate le polemiche. In particolare sui social si registra qualche mal di pancia da chi non ha digerito questo nome per il nuovo modello del Biscione che sarò rivelato ufficialmentew nel mese di aprile del 2024.

Sui social non tutti hanno gradito il nome di Alfa Romeo Milano per il nuovo SUV del Biscione

Una delle critiche più feroci a proposito della scelta del nome Alfa Romeo Milano si è registrata ad opera del consigliere comunale Marco Mazzei che sui social ha espresso la sua opinione non particolarmente lusinghiera sulla scelta fatta dal brand premium del gruppo Stellantis. Mazzei ha evidenziato che la notizia relativa al nome del nuovo SUV arriva proprio mentre stava per presentare un ordine del giorno in comune per proporre il divieto d’ingresso ai SUV suggerendo di cambiare il nome al modello chiamando iononentroaMILANO.

Anche semplici fan di Alfa Romeo non hanno apprezzato il nome per il prossimo modello sottolineando che non si addice ad un SUV e che si aspettavano altri nomi. Ricordiamo che fino a poche ore prima dell’annuncio ufficiale si pensava che questo modello potesse chiamarsi Alfa Romeo Brennero. Altri hanno sottolineato che chiamare Alfa Romeo Milano un veicolo che sarà prodotto a Tychy in Polonia non abbia molto senso. Molti comunque sembrano aver gradito il nuovo modello che si rifà alla storia e al DNA della casa automobilistica del Biscione come del resto aveva promesso in passato lo stesso Jean Philippe Imparato.