Nuova Fiat Panda: guiderà l’assalto di Stellantis al segmento delle auto elettriche

Nuova Fiat Panda è uno dei modelli più attesi tra quelli che saranno svelati il prossimo anno. Il suo debutto ufficiale dovrebbe avvenire il prossimo 11 luglio 2024 ma sembra abbastanza probabile che le prime immagini senza veli della futura generazione le vedremo già prima di quella data un po’ come accaduto quest’anno con le Fiat 600 e Topolino presentate ufficialmente il 4 luglio ma svelate molto prima. La vettura cambierà moltissimo rispetto al modello attuale tanto che si può parlare di due auto totalmente diverse.

Nuova Fiat Panda: la vettura avrà un ruolo molto importante per Stellantis in Europa

Non è un caso che per almeno un paio di anni la nuova Fiat Panda e l’attuale modello convivranno nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Questa vettura sarà una delle prime auto elettriche low cost di Stellantis in Europa ed infatti si dice che guiderà l’assalto del gruppo automobilistico di Carlos Tavares al segmento delle auto elettriche. La vettura dovrebbe avere una versione da meno di 23 mila euro e una anche da meno di 20 mila euro. In gamma ci sarà comunque ancora un motore termico. Ci riferiamo alla entry level che avrà un prezzo inferiore ai 15 mila euro e sarà ibrida.

Nuova Fiat Panda che qui vi mostriamo in un recente render del sito showcarnews sarà un crossover lungo 4 metri dalle forme squadrate. La vettura nascerà su piattaforma smart car come la recente Citroen e-C3. La sua produzione avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia. La vettura sarà prodotta anche a Kenitra in Marocco e a Betim in Brasile. In America Latina si dovrebbe chiamare Nuova Fiat Uno. Questo almeno secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dal Brasile. Già nei primi mesi del prossimo anno dovrebbero arrivare i primi dettagli importanti sul nuovo modello.