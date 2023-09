Fiat 600 Hybrid sarà commercializzata anche in UK

Fiat 600 sarà offerta con un propulsore ibrido benzina-elettrico da 1.2 litri a partire dalla primavera del 2024, quando sarà venduto insieme alla Fiat 600e elettrica e alla uscente Fiat 500X. La nuova Fiat 600 si basa sulla stessa piattaforma eCMP2 della Jeep Avenger e sarà inizialmente disponibile solo con la stessa batteria da 54 kWh e trasmissione elettrica. In precedenza, la Fiat aveva dichiarato che avrebbe offerto solo la 600e elettrica nel Regno Unito, ma da allora ha fatto marcia indietro e ora introdurrà anche la versione Hybrid il prossimo anno.

Fiat 600 sarà venduta nel Regno Unito anche in versione ibrida, arriva la conferma

Il nuovo sistema Mild Hybrid da 48 V verrà implementato anche su molti altri modelli Stellantis, inclusa la Peugeot 3008. La potenza combinata è di 134 CV, con il motore elettrico da 28 CV integrato in un cambio automatico a doppia frizione a sei velocità, che consente un progresso puramente elettrico a basse velocità. Si dice che il sistema produca emissioni di CO2 di 110-114 g/km nella Fiat 600. Il risparmio di carburante deve ancora essere confermato ma sono probabili cifre di circa 52-55 mpg.

Anche i prezzi e le date di vendita devono ancora essere annunciati, ma la nuova Fiat 600 Hybrid dovrebbe partire da circa £ 30.000, con consegne a partire dalla prima metà del 2024. Con il debutto di questa versione della vettura di Fiat le vendite di questo modello prodotto a Tychy in Polonia su piattaforma CMP dovrebbero aumentare e non di poco. Vedremo dunque quali altre novitàa arriveranno a proposito di questo atteso modello che come anticipato poc’anzi dovrebbe arrivare sul mercato intorno alla metà del prossimo anno circa un anno prima del debutto della futura Abarth 600, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi.