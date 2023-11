Ferrari 812 Competizione: all’asta un esemplare pari al nuovo

Alla fine del 2017, il Salone di Ginevra fu testimone dell’arrivo di un nuovo capolavoro di Maranello: la 812 Superfast. Questo gioiello, erede dell’illustre F12berlinetta, si è rapidamente imposto come la punta di diamante tra le grand tourer biposto a trazione posteriore con motore V12 della casa automobilistica modenese, fino all’arrivo della Ferrari 812 Competizione.

Con il suo ingresso in scena, Maranello ha elevato lo standard di velocità e potenza, guadagnandosi l’etichetta della Ferrari più veloce e potente mai realizzata fino ad allora. Le prestazioni della Superfast non erano solo una promessa: il V12 aspirato da 6.5 litri è stato perfezionato con componenti più leggeri, una nuova testata del cilindro e una riduzione dell’attrito tra le parti mobili, raggiungendo l’incredibile soglia di 9500 g/min. Il risultato? Una potenza strabiliante di 800 CV.

Ferrari 812 Competizione: RM Sotheby’s presto proporrà all’asta un esemplare immacolato

Il brand di Maranello non si è fermata qui. Ha introdotto la versione Competizione, una coupé in produzione limitata, che ha raccolto l’eredità delle gran turismo precedenti, come la 599 GTO e la F12tdf.

Oltre ad avere un propulsore potenziato, la 812 Competizione si distingue per un design aerodinamico scultoreo, con elementi che guidano il flusso d’aria attorno alla vettura. Un esempio sorprendente è il pannello posteriore solido al posto del lunotto, con estensioni curve che indirizzano l’aria verso lo spoiler integrato nel portellone posteriore. Inoltre, un sistema sterzante per le ruote posteriori garantisce una stabilità eccezionale.

L’esemplare oggetto dell’articolo non è solo un capolavoro tecnico, ma anche un’opera d’arte personalizzata. Completato a marzo 2022, vanta oltre 150.000 dollari di optional di fabbrica personalizzati, tra cui una finitura esterna in nero opaco con una striscia centrale in Fly Yellow.

I dettagli in fibra di carbonio e i freni con pinze gialle accentuano ulteriormente il contrasto di colori mentre gli interni in Alcantara Nero con cuciture gialle rispecchiano l’esterno. Comfort aggiuntivi includono un display per il passeggero, Apple CarPlay e un impianto audio ad alta fedeltà.

Con solo 570 km all’attivo, questa Ferrari 812 Competizione si presenta in condizioni da showroom e si prevede sia la prima volta che viene offerta all’asta. Rappresenta il culmine dell’evoluzione dei modelli Ferrari a motore V12 anteriore e potrebbe essere l’ultima Ferrari aspirata non ibrida con V12, un finale degno per uno dei modelli più ambiti nel mondo automobilistico.

La supercar sarà presto proposta all’asta da RM Sotheby’s a Las Vegas con un prezzo di vendita stimato compreso tra 1,55 e 1,85 milioni di euro.