Ram: il 2023 è stato il suo anno, conquistati 16 premi

Non si può negare che il 2023 sia stato l’anno di Ram in Brasile. Il marchio di Stellantis ha ampliato il proprio portafoglio con l’arrivo del Ram 1500 Limited e della nuova Rampage, ha aumentato la propria quota di mercato e, di conseguenza, è stato premiato per questo. Tanto da vincere 16 trofei e premi importanti nel settore automobilistico e non solo. Il pezzo forte è stato il Nuovo Rampage. Il primo pick-up del marchio sviluppato e prodotto in Brasile ha ottenuto 11 di questi riconoscimenti.

“È con enorme soddisfazione e orgoglio che celebriamo il successo ottenuto da Ram nel 2023. È stato un anno di duro lavoro e sta dando i suoi frutti. I 16 trofei vinti in importanti premi nel settore automobilistico e in altri settori testimoniano il nostro impegno per la qualità e la soddisfazione del cliente. In particolare, il Nuovo Rampage, il nostro primo pick-up prodotto in Brasile, ha ricevuto 11 di questi riconoscimenti, il che ci riempie di orgoglio e motivazione per continuare ad elevare lo standard nel nostro segmento di mercato”, afferma Juliano Machado, Vice Presidente del marchio Ram a Sud America.

Ram è stato incoronato campione delle vendite ai Lotus Awards, sia nella categoria “Lightweight Truck Brand” che nella categoria “Lightweight Truck Brand”. così come nel “Semi-Light Truck” con il modello 3500. Inoltre, il Ram Classic Laramie è stato riconosciuto come “Best Buy” nella categoria dei grandi pickup con prezzo superiore a R$300.000 dalla rivista Quatro Rodas nell’agosto di quest’anno. Il Ram Classic ha ricevuto il premio per il “più alto valore di rivendita – Auto 2023” nella categoria pickup grandi di Autoinforme. Allontanandosi dai tradizionali premi nel settore automobilistico, Ram House, concept store che conta già 3 sedi, si è aggiudicato il Premio POPAI Brasil 2023 nella categoria “Progetti di Store Design e Architettura”, dimostrando che il marchio si distingue anche nel sviluppo di spazi commerciali innovativi e attrattivi.

“Best Pickup”, “Best Body Design”, “Highlighted Dynamic Behavior and Safety”, sono solo alcuni dei titoli che la Nuova Rampage ha ricevuto rispettivamente dai Car Awards Brazil 2024, Troféu 2023 SAE Brasil Car Body e Reconhecimento Mecânica Online. Ma non finisce qui, il pick-up Ram brasiliano è stato anche eletto Auto dell’anno dal voto popolare all’Estadão Mobility Award. Ha ottenuto trofei agli AutoData Awards, tra cui quello di “Lancio commerciale dell’anno per pickup e veicoli commerciali leggeri”; a Carsughi L’Auto Preferita 2023 nella categoria “pickup Intermedio”; ABIAUTO 2023 nella categoria “pickup Medio” e “Auto dell’anno” e, nella certificazione di Top Car TV come “Miglior pickup oltre R$ 191.000” e “Top Car Car of the Year”.