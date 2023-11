Ram Rampage eletta “Abiauto Automobile” 2023

Un successo di vendite fin dal suo lancio, la Nuova Ram Rampage è arrivata definitivamente a scuotere il mercato brasiliano. Oltre al successo tra i clienti, nell’anno del suo lancio il pick-up è stato riconosciuto come un pezzo forte dalla stampa specializzata del paese. Questa volta, il modello ha ricevuto l’importante Premio Abiauto, promosso dall’Associazione Brasiliana della Stampa Automobilistica, in due categorie: Pickup Truck medio e ABIAUTO 2023 Automobile.

L’evento, che ha avuto luogo la notte del 28 novembre a San Paolo, ha dimostrato tutta la potenza del nuovo pick-up nello sconfiggere i rivali nel tradizionale segmento dei pick-up di medie dimensioni e il segmento automobilistico, una categoria in cui vengono considerati tutti i segmenti di mercato. “Per il nostro team è molto gratificante constatare quanto Rampage si sia affermata sul mercato in pochi mesi, sia nelle preferenze dei brasiliani che nelle opinioni degli esperti del settore. Non potrebbe essere diverso per questo pick-up creato appositamente per il Brasile”, celebra Juliano Machado, Vice Presidente del marchio Ram per il Sud America.

Pochi giorni fa, tra il 24 e il 25 novembre, la Nuova Ram Rampage ha dimostrato ancora una volta la sua forza, capacità, robustezza e tecnologia correndo per 24 ore ininterrotte sul Circuito Panamericano, pista di prova Pirelli, all’interno dello stato di São Paolo. . Un risultato senza precedenti nel settore automobilistico, che ha avuto anche l’approvazione della Confederazione automobilistica brasiliana, la CBA. Il New Rampage è un pick-up che non smette mai di sorprendere tutti e continua a battere record e collezionare premi in Brasile.

La 25esima edizione del Premio ABIAUTO è uno dei premi più tradizionali del settore, indetto dall’Associazione Brasiliana della Stampa Automotive. In totale sono state premiate 15 categorie, in una votazione che ha coinvolto 39 giornalisti specializzati nel settore automobilistico provenienti da tutto il Paese.