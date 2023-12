Alfa Romeo microcar: un video la immagina così

Il 2023 sta per finire e il marchio Alfa Romeo ha motivo di essere contento, perché ha raggiunto dei risultati molto positivi, dimostrando come il rilancio iniziato anni fa abbia funzionato. Il SUV Tonale, uscito nel febbraio del 2022, è il re delle vendite, e nel 2024, secondo alcuni rumors, potrebbe avere anche la sua versione a zero emissioni, anche se non è ancora sicuro. Inoltre come sappiamo è previsto l’arrivo del SUV compatto Alfa Romeo Milano e poi delle nuove generazioni di Giulia e Stelvio. Ma sul web si chiedono come sarebbe una Alfa Romeo microcar.

Ecco come sarebbe una ipotetica Alfa Romeo microcar

Dopo il successo di Citroen, Fiat e Opel sono in tanti ad ipotizzare che altri marchi del gruppo Stellantis possano seguire lo stesso esempio. Tra questi anche il Biscione che dunque potrebbe in futuro lanciare la sua Alfa Romeo microcar. Al momento ovviamente si tratta solo di un modello ipotetico non c’è nulla di concreto ma sono solo fantasie. L’idea però stuzzica molti ed infatti nei giorni scorsi sul web è apparso un video render in cui viene mostrato come sarebbe un modello di questo tipo con il logo dello storico marchio milanese.

Si tratta del video pubblicato dal canale Mahboub1 che immagina così questo futuro e al momento solo ipotetico quadriciclo elettrico. Ovviamente Alfa Romeo microcar avrebbe uno stile molto simile a quello della Citroen Ami e anche della nuova Fiat Topolino. Si tratterebbe infatti della loro gemella ma con lo stemma del Biscione.

Al momento non sembrano maturi i tempi per vedere nella gamma di Alfa Romeo una minicar. Tuttavia come sempre diciamo in questi casi mai dire mai. Le cose in futuro potrebbero cambiare e dunque quello che al momento sembra un qualcosa di davvero difficile potrebbe non esserlo più tra qualche anno. Se il mercato cambierà ancora le case automobilistiche potrebbero trovarsi nelle condizioni di dover mutare ancora le proprie strategie.