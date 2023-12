Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio: confermato l’anno di debutto

Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio sono due delle future auto della casa automobilistica milanese. Nelle scorse ore nel corso di una intervista rilasciata ad Automotive News il numero uno del Biscione l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato ha conferamto quando queste due attese vetture faranno il loro debutto. Imparato ha detto che saranno prodotte nello stabilimento Stellantis di Cassino su piattaforma STLA Large e saranno solo elettriche. l’anno di debutto della berlina sarà il 2025 mentre quello per il Suv Stelvio il 2026.

Nel 2025 e nel 2026 assisteremo al debutto delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio continueranno ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma del marchio premium di Stellantis che come sappiamo sta crescendo molto in questi anni e vuole continuare a farlo anche nel prossimo futuro con il lancio di tutta una serie di auto che avranno come obiettivo quello di trasformare il marchio in una sorta di brand premium globale del gruppo Stellantis.

La nuova Alfa Romeo Giulia avrà uno stile completamente diverso. Secondo indiscrezioni la berlina del Biscione potrebbe diventare un incrocio tra una berlina e un crossover. Assetto più alto, ma non quanto quello della Stelvio, con carrozzeria che potrebbe avere qualche elemento in comune con la Citroen C5 X. Discorso diverso invece per il SUV Stelvio per il quale si prevedono cambiamenti meno profondi. Lo stile sarà diverso ma le proporzioni dovrebbero restare quasi uguali, come si vede dal render che vi proponiamo qui sotto.

Oltre a parlare delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, dell’imminente debutto di Alfa Romeo Milano e degli ottimi risultati di Tonale, Imparato nel suo intervento ha parlato anche del modello che arriverà nel 2027, anno in cui la Casa abbandonerà definitivamente i motori termici offrendo una gamma solo elettrica. Sarà un SUV di dimensioni generose (dovrebbe misurare circa 5 metri) con uno stile più personale e originale delle nuove Giulia e Stelvio. “Stiamo lavorando alla sua forma da più di 2 anni e siamo quasi pronti – ha affermato Imparato – ne resterete colpiti, credetemi”.