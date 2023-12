Alfa Romeo Milano 2024: ecco quanto costerà

Ieri abbiamo saputo che il nuovo B-SUV del Biscione si chiamerà Alfa Romeo Milano. Il debutto ufficiale dell’atteso modello avverrà ad aprile 2024 a Milano. In concessionaria il veicolo dovrebbe arrivare subito dopo l’estate. Si parla in particolare di settembre come inizio della commercializzazione vera e propria del SUV. Inizialmente sarà venduta la versione elettrica al 100 per cento con 156 cavalli, batteria da 54 kwh e 400 km di autonomia che diventano 550 km guidando solo in città.

Si avvicina il debutto di Alfa Romeo Milano: ecco quanto costerà la entry level e la versione elettrica

Alfa Romeo Milano entro fine anno avrà poi anche una versione ibrida che sarà la entry level. Secondo indiscrezioni questa versione del SUV dovrebbe avere un prezzo di partenza intorno ai 27 mila euro. La versione elettrica invece sarà più costosa. Si parla di circa 39 mila euro. In un secondo momento potrebbe arrivare anche una versione elettrica ad alte prestazioni con 240 cavalli e trazione integrale. Il motore dovrebbe essere lo stesso della futura Lancia Ypsilon HF che debutteà nel 2025. Lo stesso motore potrebbe trovare spazio anche nella Abarth 600e e nella Jeep Avenger 4×4.

Alfa Romeo Milano sarà un SUV compatto lungo circa 4,2 metri che avrà uno stile molto sportivo. Questo modello avrà il compito di recuperare alcuni clienti del Biscione andati persi e cioè quelli che in passato hanno acquistato Alfa Romeo MiTo e Giulietta. Il SUV avrà per anche il compito di interecettare altri che mai prima d’ora hanno pensato di acquistare una vettura dello storico marchio milanese. Vedremo se davvero questo modello che sarà prodotto a Tychy in Polonia da Stellantis avrà la capacità di far aumentare di molto le immatricolazioni della casa automobilistica del Biscione.