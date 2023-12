Lancia Fulvia Sport Competizione: all’asta un raro esemplare di questa serie

La Lancia Fulvia Sport Competizione si appresta a fare la sua comparsa nell’ambito di un’asta esclusiva su Car & Classic. Questa vettura, che ha preso forma sotto la guida del direttore del reparto corse del brand Cesare Fiorio, rappresenta un pezzo di storia dell’automobilismo sportivo. Originariamente sviluppata per la Squadra Corse Lancia, la Fulvia Sport Competizione è un’autentica espressione di prestazioni e design italiani.

L’esemplare in questione, con un passato sportivo invidiabile, è stato posseduto da noti piloti come Angelo Rizzo ed Emanuele Parrinello. Progettata sulla base della Fulvia Sport 1300, già celebre grazie alla collaborazione con Zagato, è un vero e proprio gioiello di ingegneria e design. Con una carrozzeria in lega d’alluminio alleggerita e un motore 4V da 1.3 litri, rappresenta un mix perfetto di potenza e leggerezza.

Lancia Fulvia Sport Competizione: Car & Classic proporrà all’asta un esemplare esclusivo

Le modifiche apportate per le competizioni, come le forature di alleggerimento e l’uso del plexiglass, sottolineano l’attenzione al dettaglio e l’impegno nel raggiungere prestazioni ottimali. Prodotta in meno di 30 esemplari, questa versione è stata una vera protagonista in competizioni di prestigio come la Targa Florio, dove ha ottenuto vittorie di classe.

La vettura, mantenuta in condizioni impeccabili, si presenta ora nella sua livrea originale Rosso San Siro, scelta da Zagato. Gli interni sono fedeli all’originale, con pannelli e sedili in similpelle azzurra, tipica delle Competizione.

Dal punto di vista meccanico, la Lancia Fulvia Sport Competizione è equipaggiata con quattro ammortizzatori regolabili, cerchi Campagnolo e Cromodora e cambio preparato da Officina Ratto. Questa Fulvia Sport Competizione è un esempio di conservazione e restauro fedele alle specifiche originali.

L’asta, che avrà luogo dal 10 al 17 gennaio 2024, rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati del marchio di Stellantis. Con una stima di prezzo tra 140.000 e 170.000 euro, questo esemplare è pronto a diventare il gioiello della collezione di un fortunato appassionato.