Stellantis in Germania garantisce un bonus ambientale ai clienti nonostante lo stop del governo

Il Ministero federale dell’economia e della protezione del clima tedesco ha annunciato sabato che dal 17 dicembre 2023 non potranno essere presentate nuove domande per il bonus ambientale. Stellantis Germania garantisce comunque l’intero bonus ambientale fino al 31 dicembre 2023 per i veicoli elettrici che avevano diritto al bonus secondo le precedenti linee guida Bafa. Ciò vale per i clienti privati ​​che immatricolano il loro veicolo completamente elettrico già ordinato dei marchi Abarth, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Opel e Peugeot entro il 31 dicembre 2023.

Fino al 31 dicembre Stellantis garantirà ai suoi clienti in Germania il bonus ambientale

Sono comprese le omologazioni per le quali non è stato ancora richiesto il premio e che non possono più essere prese in considerazione dall’Ufficio federale per il controllo delle esportazioni (BAFA). Per gli ordini esistenti per i quali i clienti privati ​​si sono registrati fino al 29 febbraio 2024, Stellantis garantisce il bonus ambientale ridotto per i veicoli idonei originariamente valido dal 1 gennaio 2024. Il bonus ambientale viene concesso come ulteriore sconto nel rispettivo importo.

“Insieme ai nostri partner commerciali, non lasceremo i nostri clienti senza bonus”, afferma il capo di Stellantis Germania Lars Bialkowski. “Siamo rimasti molto sorpresi dalla decisione di porre fine al bonus ambientale con un preavviso molto inferiore a 48 ore”.

Nel suo piano strategico “Dare Forward 2030”, Stellantis si è posta l’obiettivo di vendere in Europa solo veicoli completamente elettrici entro il 2030. “Ci atterremo nonostante la scadenza improvvisa del bonus ambientale”, sottolinea Bialkowski. “Il futuro è elettrico e Stellantis continuerà sulla strada intrapresa nel campo dell’elettromobilità”.

Stellantis ha attualmente 24 veicoli elettrici a batteria (BEV) nel suo portafoglio. Lo stesso numero di modelli verrà aggiunto l’anno prossimo. La Fiat 500 elettrica e la Opel Corsa Electric sono anche quest’anno tra i BEV più venduti in Germania e sono regolarmente ai vertici in questo settore. A livello di gruppo, Stellantis è il numero due nelle auto elettriche in Germania.