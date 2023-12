Stellantis: è suo quasi il 50% dei veicoli che accedono all’Ecobonus in Francia

Stellantis ha annunciato con orgoglio di avere tutti i suoi modelli idonei al bonus ecologico 2024 in Francia. Quasi la metà dei modelli elencati da ADEME – ovvero 24 – sono quelli dei marchi Abarth, Citroen, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel, Peugeot. L’ammissibilità di un veicolo al bonus governativo è legata a tre criteri: il prezzo del veicolo che deve essere inferiore a 47.000 euro e la sua massa inferiore a 2,4 tonnellate, a cui si aggiunge un nuovo criterio nel 2024, il punteggio ambientale, che tiene conto dell’impronta di carbonio dei veicoli (materiali utilizzati, batterie, luogo di produzione e trasporto, ecc.).

Tutte le auto elettriche di Stellantis rientrano nella lista per l’Ecobonus in Francia

L’elenco pubblicato riguarda i modelli per i quali è stata presentata ed elaborata una pratica. Pertanto, il 100% dei file inviati dal gruppo automobilistico di Carlos Tavares sono stati convalidati. Altri veicoli completeranno questo elenco nel corso dell’anno.Impegnata nell’elettricità e leader indiscussa nel mercato dei veicoli elettrici in Francia, Stellantis mira a offrire modelli puliti e convenienti, in conformità con il suo piano strategico Dare Forward 2030.

Elenco dei 24 modelli Stellantis ammessi al bonus ambientale 2024:

Abarth 500e

Citroën ë-C4 e ë-C4-x

Citroënë-Berlingo e ë-SpaceTourer

Fiat 500e, Fiat 600e

Fiat e-Doblò ed e-Ulysse

DS 3 Crossback

Jeep Avenger

Opel Corsa Elettrica, Mokka Elettrica, Astra Elettrica berlina e SW

Vita Opel Combo-e e Zafira-e

Peugeot E-208, E-2008, E-308 berlina e SW

Peugeot E-3008

Peugeot e-Traveller e e-Rifter

Per Stellantis dunque si tratta sicuramente di un’ottima notizia.

Da segnalare che all’Ecobonus 2024 così come congegnato dalla Francia su suggerimento di Emmanuel Macron non avranno accesso le auto prodotte in Cina. Quindi non solo quelle delle case cinesi ma anche quelle che vengono prodotte in quel paese come ad esempio Tesla Model 3 e Dacia Spring. Di contro quelle prodotte in altri paesi europei come ad esempio Tesla Model Y potranno usufruire del bonus.