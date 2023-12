Alfa Romeo pensa ad eredi per GTV e Duetto

In occasione della conferenza di lancio di Alfa Romeo Milano il CEO del Biscione Jean Philippe Imparato ha parlato della nuova Alfa Romeo Giulia ma ha anche accennato al possibile arrivo in futuro nella gamma della casa milanese di eredi per GTV e Duetto. Il francese ha confermato che il brand premium di Stellantis non avrà una gamma di soli SUV ma ci saranno anche berline e auto sportive. Oltre alla nuova Giulia altri due passi che il marchio sta pensando di fare in proposito è quello di pensare a come potrebbe essere una nuova GTV e di come potrebbe essere una nuova Duetto.

Oltre a confermare che la nuova Giulia sarà ancora una berlina Alfa Romeo pensa a eredi per GTV e Duetto

Al momento però Imparato non ha voluto aggiungere altro in quanto si tratta di progetti che devono ancora essere approvati e su cui dunque preferisce non sbilancarsi troppo. Quello che è certo è che in futuro tutte queste auto saranno solo elettriche a cominciare dalla Giulia che come sappiamo sarà lanciata entro la fine del 2025 e proseguendo fino allo Stelvio che vedremo nel 2026. Entrambe queste auto saranno prodotte a Cassino su piattaforma STLA Large e saranno dotate di ricarica super veloce per passare dal 10 all’80 per cento di autonomia in appena 18 minuti. Entrambte queste auto avranno la versione Quadrifoglio con circa 1.000 cavalli.

Nuova Alfa Romeo Duetto

Tornando alle future GTV e Duetto, la prima potrebbe essere una berlina coupè ad alte prestazioni di segmento E che andrebbe ad affiancare l’E-SUV guà confermato in arrivo nel 2027. La Duetto invece potrebbe essere una vettura in edizione limitata del programma Bottega di Alfa Romeo che seguirebbe la 33 Stradale svelata lo scorso 30 agosto ad Arese. Al momento però non si tratta di notizie ufficiali ma solo di supposizioni in base a quanto è stato dichiarato in passato dai dirigenti della casa automobilistica del Biscione.