Nuova Alfa Romeo Duetto: un video anticipa il suo ritorno?

Alfa Romeo Duetto è una delle auto più iconiche e amate della storia del marchio del Biscione. Nata nel 1966 e prodotta fino al 1994, la spider italiana ha conquistato il cuore di molti appassionati grazie al suo design elegante e sportivo, alla sua guida divertente e alla sua presenza in film celebri come Il laureato. Da tempo si parla di un possibile ritorno della Duetto, che potrebbe essere una delle sorprese che Alfa Romeo ha in serbo per il futuro. Ma come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo Duetto?

Nuova Alfa Romeo Duetto: un video render apparso su YouTube nelle scorse ore ipotizza l’aspetto di una futura Spider

Per dare una risposta a questa domanda, il designer Tommaso D’Amico ha realizzato un video render che immagina la nuova Duetto in una veste moderna e futuristica, ma che non tradisce lo spirito originale della spider. Il render si basa sulle ultime novità di Alfa Romeo.

Il frontale della nuova Alfa Romeo Duetto riprende il classico scudetto Alfa Romeo, ma lo rende più grande e prominente, con una griglia a nido d’ape che nasconde le prese d’aria. I fari sono più sottili e affilati, con una firma luminosa a LED che richiama il logo del marchio. Il paraurti è più massiccio e sportivo, con delle grandi prese d’aria laterali e una protezione inferiore in alluminio.

La fiancata della nuova Duetto è caratterizzata da una linea di cintura alta e dinamica, che enfatizza la muscolatura della spider. Le maniglie delle porte sono a scomparsa, per migliorare l’aerodinamica e la pulizia del design. I cerchi in lega sono di dimensioni generose.

Il posteriore della nuova Alfa Romeo Duetto è dominato dal lunotto inclinato e dallo spoiler integrato, che conferiscono alla spider un aspetto sportivo e dinamico. I fanali sono a LED e hanno una forma orizzontale, che si estende fino al portellone. Il paraurti è anch’esso massiccio e sportivo.

La nuova Alfa Romeo Duetto potrebbe essere basata sulla nuova piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, destinata alle vetture di medie dimensioni e con elevate prestazioni. Questa piattaforma consentirà alla Duetto di avere un’autonomia di oltre 700 km con una sola ricarica. La potenza del motore elettrico non si conosce, ma si stima che sarà intorno ai 500 CV.

La nuova Alfa Romeo Duetto potrebbe essere lanciata sul mercato nel 2028, ma al momento non ci sono ancora notizie sicure. Non si sa nemmeno se sarà una vettura in edizione limitata come la recente Alfa Romeo 33 Stradale o se verrà prodotta in serie.