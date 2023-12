Stellantis e Valeo lanciano la prima videocamera automobilistica montata sul parabrezza rigenerata

Stellantis e Valeo celebrano la loro partnership e il loro impegno verso il modello di business dell’Economia Circolare con il lancio della prima videocamera automobilistica montata sul parabrezza, ricostruita presso il Valeo Circular Electronics Lab di Nevers. Stellantis e Valeo sono partner di lunga data e si impegnano a salvaguardare le risorse naturali, generando al contempo valore finanziario.

Stellantis mira a guidare il settore verso Carbon Net Zero entro il 2038 e l’economia circolare gioca un ruolo chiave per raggiungere questo obiettivo nelle strategie di entrambe le aziende e la rigenerazione è uno dei principali driver. La rigenerazione è un processo industriale standardizzato, che estende la durata di vita di un prodotto usato, ripristinandolo alle prestazioni e alla funzionalità originali. Garantisce inoltre qualità e prestazioni costanti, insieme alla stessa garanzia delle parti nuove. Questa affidabilità lo rende una componente cruciale del business di entrambe le società. strategie di economia circolare.

Sfruttando la sua presenza globale, Valeo vanta 40 anni di esperienza nella rigenerazione di prodotti meccanici. Il suo portafoglio di rigenerazione comprende motorini di avviamento, alternatori, volani a doppia massa, pinze freno, convertitori di coppia, frizioni per carichi pesanti, compressori per aria condizionata e doppie frizioni a bagno d’olio, attraverso un programma per tutti i marchi. A testimonianza delle sue capacità e del suo successo, Valeo attualmente rigenera un milione di prodotti all’anno e punta a raddoppiare questa capacità entro il 2030, amplificando ulteriormente il suo impatto.

Attraverso l’etichetta SUSTAINera, Stellantis offre pezzi di ricambio automobilistici rigenerati con un’ampia gamma di 13.000 codici in 37 diverse linee di prodotti. Il suo portafoglio comprende motorini di avviamento, alternatori, frizioni, turbocompressori, iniettori, pinze freno, moduli di controllo elettronico, unità di controllo, dispositivi multimediali, serbatoio SCR, trasmissioni, motori e batterie ad alta tensione per veicoli elettrici.

Valeo ha il portafoglio più ampio tra i fornitori di rigenerazione di Stellantis, coprendo 6 famiglie di prodotti. Stellantis e Valeo intendono continuare ad espandere il proprio portafoglio prodotti, ponendo l’innovazione nella rigenerazione in prima linea nella rivoluzione dell’elettrificazione e degli ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Nel 2022, Valeo ha fondato il Circular Electronics Lab a Nevers, concentrandosi su un approccio Reman unico per lo sviluppo, il test e la consegna di prodotti rapidi e di alta qualità.

Collaborando con Stellantis, Valeo ha lanciato con successo una videocamera rigenerata in un anno, risparmiando fino al 99% delle risorse naturali rispetto a quelle nuove. Questa fotocamera, la prima nel suo genere di Valeo, offre la stessa garanzia di 2 anni e le stesse prestazioni delle parti nuove. Stellantis è la prima casa automobilistica a includere questa tecnologia nella sua offerta post-vendita, rendendola pioniera di un’intera nuova linea di prodotti dedicata agli ADAS nella gamma europea REMAN SUSTAINera, che conta ora 38 linee di prodotti. SUSTAINera, l’etichetta che identifica l’offerta di ricambi Stellantis per l’economia circolare, garantisce fino all’80% di risparmio di materia prima e fino al 50% di CO2 non emessa rispetto a ricambi nuovi equivalenti. Valeo è il primo fornitore a implementare le nuove etichette di sicurezza, che mostrano in modo ben visibile il logo SUSTAINera.

Stellantis ha anche lanciato una soluzione di imballaggio sostenibile per le parti rigenerate. Valeo è la prima a implementare per le videocamere rigenerate, l’eco-imballaggio SUSTAINera di nuova concezione. Per promuovere la sostenibilità sia all’interno che all’esterno, l’imballaggio è realizzato con un numero considerevole di materiali riciclati e progettato per essere riutilizzabile. Inoltre, è stata evitata la plastica monouso, in linea con la futura legislazione dell’UE in materia di riduzione, riutilizzo e riciclaggio.

Una forza lavoro qualificata con le competenze necessarie è fondamentale per accelerare l’economia circolare ed espandere la rifabbricazione per portare sul mercato prodotti più sostenibili. Per questo motivo, Stellantis e Valeo stanno investendo nello sviluppo e nel miglioramento delle competenze dei dipendenti, come dimostrato attraverso iniziative come il Circular Electronics Lab di Valeo a Nevers, in Francia, e il Circular Electronics Lab di Valeo a Nevers, in Francia, e il laboratorio di Stellantis. inaugurato il 23 novembre presso la sede di Mirafiori in Italia il primo SUSTAINera Circular Economy Hub.

Alison Jones, Vicepresidente senior, Global Circular Economy, ha affermato: “Questo è un ottimo esempio di come Stellantis e Valeo che offrono nuovi prodotti di rigenerazione attraverso lo sviluppo collaborativo fornitore-cliente per un futuro sostenibile”. Insieme, ci impegniamo a raggiungere la nostra sfida di essere carbon net zero, garantendo la sostenibilità per i nostri clienti, dipendenti, azienda e pianeta”.

Mino Yamamoto, Direttore dell’Economia Circolare del Gruppo Valeo, ha commentato: “Con la visione di dare un contributo positivo per preservare le risorse del nostro pianeta, Valeo spinge continuamente i confini per sviluppare soluzioni innovative che promuovano l’economia circolare. Grazie al miglioramento delle competenze dei nostri dipendenti nel Circular Electronics Lab di Nevers e alla collaborazione di successo con Stellantis, siamo orgogliosi di espandere la nostra gamma Reman con le prime videocamere rigenerate”.