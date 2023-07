Stellantis presenta a Rematec SUSTAINera

Stellantis è stata protagonista di Rematec, tenutasi dal 27 al 29 giugno ad Amsterdam, per promuovere le sue attività strategiche di Circular Economy e, in particolare, la gamma di parti rigenerate SUSTAINera. “L’attività di Circular Economy si basa sulla strategia delle 4R: rigenerazione, riparazione, riutilizzo, riciclaggio. La rigenerazione è uno dei suoi pilastri fondamentali in quanto mira a prolungare la vita del prodotto e fornire un’aggiunta sostenibile alla gamma aftermarket aftermarket dell’azienda “, ha affermato Alison Jones, Senior Vice President e Head of Economy Circular Global presso Stellantis, e che ha tenuto un discorso dal titolo ‘ Remanufacturing – our innovative industrial scale” nell’agenda della conferenza Rematec. 2 miliardi di euro entro il 2030, con Remanufacturing una componente chiave per raggiungere questi obiettivi”.

Stellantis è stata protagonista di Rematec, tenutasi dal 27 al 29 giugno per promuovere le sue attività strategiche di Circular Economy

Stellantis ha anche presentato allo stand SUSTAINera due modelli: la Peugeot e-208 nell’area batteria, con la sua batteria ad alta tensione rigenerabile, e il prototipo Citroën ‘Oli’ , un esempio di Design che si collega all’Economy Circular, recentemente premiato dalla rivista olandese TopGear nella categoria Best Electric Concept Car. Attraverso il sigillo SUSTAINera, Stellantis offre ricambi rigenerati per il settore automotive, con una vasta offerta di 13.000 pezzi che coprono 37 linee di prodotto, come motorini di avviamento, alternatori, frizioni, turbocompressori, iniettori, pastiglie freno, centraline elettroniche, centraline, multimedia , serbatoio SCR, trasmissioni, motori e batterie ad alta tensione per veicoli elettrici.

L’offerta di ricambi REMAN SUSTAINera riduce l’uso di materie prime in media dal 60% al 95%, a seconda del pezzo, e riduce le emissioni di CO2 dal 30% all’80% rispetto alla produzione di nuovi pezzi. Stellantis continua ad espandere la sua infrastruttura globale e piani innovativi, sia internamente che con i fornitori, per offrire ai clienti un numero sempre crescente di parti SUSTAINera, con un aumento del 19% delle vendite globali di parti rigenerate entro il 2022. Questa attività contribuisce alla Circular Economy, una delle sette business unit definite nel piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis. L’obiettivo dell’Economia Circolare è raggiungere un fatturato di oltre 2 miliardi di euro entro il 2030, tra cui quadruplicare i ricavi derivanti dall’estensione della vita utile dei prodotti e aumentare di dieci volte i ricavi da riciclo rispetto al 2021.

“SUSTAINera offre ai clienti e alle officine una soluzione sostenibile e conveniente senza compromettere la qualità: stesse prestazioni e condizioni di garanzia delle parti nuove, ma preservando l’ambiente grazie a meno sprechi, minor utilizzo delle risorse del nostro pianeta e riduzione della nostra impronta di carbonio”, ha aggiunto Alison Jones. A Rematec, dove Stellantis ha avuto l’opportunità di interagire con clienti e fornitori di tutto il mondo, le attività dell’azienda in Sud America sono state nominate tra le Best Business Innovations dell’anno e come primo produttore di auto leggere della regione a lanciare una gamma di parti REMAN. L’attività è stata lanciata in Brasile nell’aprile 2022 e ora conta sette linee di prodotto: turbo, iniettori, alternatori, motorini di avviamento, cambi, trasmissioni e volani.

“Rematec è stato il contesto ideale per creare più connessioni nel vivace settore della rigenerazione, per attrarre nuove opportunità per espandere il business con nuove linee di prodotti, nuovi partner e fornitori in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di sviluppare i dibattiti nelle prossime settimane e mesi”, ha affermato Alison Jones.