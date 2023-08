Stellantis protagonista al MEMA Sustainability Summit

Al vertice sulla sostenibilità MEMA “Motor & Equipment Manufacturers Association” che si è svolto il 15 agosto a Troy in Michigan negli Stati Uniti, il gruppo Stellantis è stato uno dei principali protagonisti. Il tema della conferenza era “Sostenibilità: competere nell’ambiente di oggi” e ha visto la presenza di leader esecutivi, clienti, professionisti della sostenibilità ed esperti governativi.

Lo scale up industriale e innovativo contribuisce al piano strategico Stellantis Dare Forward 2030

Alison Jones, senior vice president, global circular economy di Stellantis, è stata una delle relatrici principali dell’evento e ha illustrato come l’economia circolare sia un ruolo chiave nel piano strategico Dare Forward 2030 dell’organizzazione, che si propone di raggiungere il carbonio net zero entro il 2038.

Nella sua presentazione “SUSTAINera Circular Economy – Our Industrial and Innovative Scale Up”, Jones ha evidenziato come SUSTAINera, l’etichetta dedicata alle attività di economia circolare di Stellantis lanciata nell’ottobre 2022, stia ampliando il suo approccio rigoroso basato sulla strategia 4R – Reman, Repair, Reuse e Recycle – per sostenere gli obiettivi di carbonio net zero dell’azienda e per creare valore finanziario per Stellantis e per i suoi fornitori, clienti e stakeholder.

I prodotti e i servizi di economia circolare SUSTAINera consentono di risparmiare fino all’80% di materie prime e il 50 per cento di CO2 non emessa rispetto ai loro equivalenti nuovi. In questo modo, i riparatori e i clienti ricevono una soluzione sostenibile ed economica, senza compromettere la qualità e contribuendo a preservare l’ambiente attraverso la riduzione dei rifiuti, il minor uso delle risorse del pianeta e la riduzione dell’impronta ecologica.

La rimanifattura (reman) è una strategia chiave del business SUSTAINera circular economy, in quanto persegue l’obiettivo di estendere la durata dei prodotti e fornire una soluzione sostenibile nel mercato dei ricambi post-vendita. I pezzi reman SUSTAINera offrono le stesse prestazioni e condizioni di garanzia dei pezzi nuovi. L’attuale gamma globale conta più di 13.000 codici in 37 linee di prodotto, tra cui motorini d’avviamento, alternatori, frizioni, turbocompressori, iniettori, pinze freno, moduli di controllo elettronico, batterie ad alta tensione, trasmissioni e motori.

Per il Nord America, una priorità per i prossimi due anni è l’ampliamento del portafoglio fornitori attuale, l’estensione delle linee di prodotto esistenti e lo sviluppo di nuovi prodotti, come i fari anteriori e posteriori, per accelerare la copertura del portafoglio rimanifatturato.

La gestione del ritorno dei core (pezzi usati) è di importanza strategica per qualsiasi attività di rimanifatturazione, con un tasso di ritorno del 95% che supporta la sostenibilità a lungo termine e l’eliminazione degli sprechi. Stellantis ha investito per ottimizzare il suo processo a ciclo chiuso dei core attraverso il miglioramento della logistica inversa, favorendo la sostenibilità mediante la riduzione delle emissioni di CO2 dovute al trasporto e migliorando i livelli di servizio al cliente e il time to market.

Jones ha sottolineato come Stellantis stia lavorando con partner innovativi e industriali, fornitori e team interni per far crescere tutti gli aspetti della sua strategia “4R”. Ha anche evidenziato come Stellantis sia impegnata a promuovere la trasparenza e la tracciabilità dei suoi prodotti e servizi di economia circolare, utilizzando strumenti digitali come i codici QR e le piattaforme online. Jones ha concluso la sua presentazione affermando che SUSTAINera circular economy è una leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità di Stellantis e per la creazione di valore per tutti gli stakeholder coinvolti nella catena del valore