DS Automobiles vince un importante premio grazie a ChatGPT

DS Automobiles si è distinta nel panorama tecnologico automobilistico conquistando il prestigioso Pioneer Award al Connected Car Award 2023. Questo riconoscimento, assegnato dalle autorevoli riviste Auto Bild e Computer Bild, celebra l’integrazione pionieristica di ChatGPT all’interno del sistema di riconoscimento vocale a bordo dei veicoli del marchio.

La casa automobilistica francese ha effettuato una svolta significativa nell’industria automobilistica europea, implementando per prima il sistema di intelligenza artificiale ChatGPT nei suoi modelli più recenti.

DS Automobiles: Auto Bild e Computer Bild premiano il brand francese per l’integrazione di ChatGPT

L’integrazione di questa tecnologia avviene tramite il DS Iris System, rendendola disponibile per tutti i modelli del brand attualmente presenti sul mercato, ossia DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9. Questa innovazione permette un’interazione fluida e guidata dalla voce con ChatGPT, offrendo un’esperienza utente altamente personalizzata e interattiva.

Agnès Teson-Faget, direttrice prodotti di DS Automobiles, ha espresso grande orgoglio per questo traguardo, sottolineando come l’integrazione di ChatGPT non sia solo un passo avanti tecnologico, ma anche un simbolo della passione del brand per l’innovazione. Il premio ricevuto rappresenta una conferma della visione del marchio di Stellantis nel rivoluzionare l’esperienza di viaggio attraverso assistenti digitali.

L’uso di ChatGPT a bordo dei veicoli DS è reso possibile dall’integrazione della tecnologia SoundHound AI powered by ChatGPT API nel DS Iris System. Questa avanzata soluzione tecnologica consente agli utenti di interagire in modo intuitivo con il sistema, ponendo domande su una vasta gamma di argomenti.

Ad esempio, ChatGPT può fornire informazioni sulle attrazioni culturali, consigliare vini adatti a specifiche pietanze, proporre giochi per intrattenere i bambini durante i viaggi o creare racconti su misura.

La funzionalità del DS Iris System è accessibile attraverso un comando vocale o premendo un pulsante dedicato sul volante. In base alla natura della domanda, il sistema può controllare funzioni del veicolo di DS Automobiles come la navigazione e la regolazione dei sedili riscaldabili o attingere alle conoscenze di ChatGPT per rispondere a quesiti più complessi.