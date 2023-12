Ram si aggiudica un importante premio

La Ram House, l’innovativo flagship store del marchio americano, ha recentemente ottenuto un riconoscimento significativo nel settore del retail, aggiudicandosi il premio Oro al Prêmio Popai Brasil 2023.

Questo prestigioso riconoscimento, paragonabile agli Oscar del retail, enfatizza l’eccellenza nel campo del marketing e del design di punto vendita, sottolineando l’importanza di creare un’esperienza unica per i consumatori.

Ram vince il premio Oro al Prêmio Popai Brasil 2023

Tale spazio, ispirato ai celebri granai americani, coniuga elementi di design raffinati come legno, pelle e metalli, riflettendo una fusione tra le tradizioni nordamericane del marchio e un tocco di modernità.

Questo concetto si traduce in un’esperienza premium per i clienti, che va oltre la semplice operazione di acquisto, incarnando perfettamente la filosofia di Ram. La realizzazione del progetto è stata supportata dalla collaborazione con CDA Design, un partner chiave nell’innovazione del concept di questa iniziativa pionieristica.

Il costruttore americano ha già aperto tre di questi concept in Brasile, in particolare ad Alphaville (Barueri), São Paulo e Goiânia, rafforzando il legame tra il marchio e il suo stile di vita premium. Oltre alla gamma completa di veicoli Ram, questi spazi offrono ai clienti l’opportunità di esplorare articoli esclusivi del Ram Store, come abbigliamento e accessori Mopar, arricchendo ulteriormente l’esperienza del cliente.

Il Prêmio Popai, giunto alla sua 23ª edizione, ha segnato un record con oltre 600 candidature, con l’obiettivo di premiare i migliori materiali, azioni e progetti di merchandising in Brasile. Con 86 categorie e 244 trofei, più otto trofei speciali, il totale dei premi assegnati è stato di 252, dimostrando l’ampiezza e la diversità del settore.

Ram, lanciata nel 2009 come marchio indipendente all’interno del Gruppo Stellantis, si concentra sulla progettazione di pick-up e veicoli utilitari che soddisfano sia le esigenze di lavoro pesante che il trasporto familiare.

L’appartenenza di Ram alla gamma del gruppo automobilistico italo-francese evidenzia la diversità e la forza del gruppo nel settore automotive, con un focus specifico su veicoli che stabiliscono standard elevati in termini di qualità e performance.