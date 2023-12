Stellantis richiama 142.150 pickup Ram negli USA

Stellantis ha annunciato negli USA il richiamo di 142.150 esemplari dei suoi pickup Ram Truck di quarta generazione per un difetto al modulo di controllo del piantone dello sterzo. Il gruppo automobilistico ha comunicato un richiamo per motivi di sicurezza su uno specifico Ram 1500 Classic (DS) del 2023, Ram 3500 Chassis Cab (DF ), nonché Ram 2500 (DJ) 2023 e 2024, Ram 3500 (D2), Ram 3500 Chassis Cab (DD) e Ram 4500/5500 Chassis Cab (DP).

I veicoli richiamati da Stellantis potrebbero avere un modulo di controllo del piantone dello sterzo difettoso

Tra i veicoli di Stellantis sopra elencati, alcuni potrebbero avere un modulo di controllo del piantone dello sterzo, un componente che impedisce il blocco degli indicatori di direzione con spegnimento automatico che non rispetta le specifiche o un corto circuito interno sul circuito stampato. Quando si usano gli indicatori di direzione o gli abbaglianti, il modulo di controllo del piantone dello sterzo potrebbe attivare erroneamente l’uno o l’altro. In più, la funzione che spegne automaticamente gli indicatori di direzione potrebbe essere difettosa. Questi veicoli, quindi, non rispondono ai requisiti FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standard) n. 108, “Lampade, dispositivi riflettenti e apparecchiature associate. “

Se il segnale di svolta non si spegne dopo aver completato una svolta, i conducenti vicini potrebbero confondersi sulla direzione che il veicolo vuole prendere. Se gli abbaglianti si accendono quando si usa l’interruttore degli indicatori di direzione, la visibilità dei conducenti che arrivano può diminuire. Ognuna di queste situazioni può provocare un incidente del veicolo inaspettatamente. I proprietari dei veicoli di Stellantis possono anche contattare la hotline per la sicurezza dei veicoli della National Highway Traffic Safety Administration.

La soluzione è semplice. I concessionari di Stellantis ispezioneranno il camion e sostituiranno il modulo se necessario. La notifica al proprietario inizierà a gennaio, ma se guidi uno di questi veicoli e vieni assalito dagli abbaglianti lampeggianti dal traffico in arrivo, probabilmente sai già che qualcosa non va. Le lettere per avvisare i proprietari saranno spedite il 17 gennaio 2024. I proprietari possono chiamare il servizio clienti di FCA US, LLC al numero 1-800-853-1403. Il codice di questo richiamo per FCA US, LLC è B2A.