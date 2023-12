DS Private Sales: dal 15 al 22 dicembre in tutti i DS Store

Dal 15 al 22 dicembre, nei 47 DS STORE in Italia, si terranno le “DS Private Sales”, un’opportunità imperdibile per chi desidera una nuova DS da portare via subito. Il cliente potrà beneficiare di vantaggi unici per acquistare una DS già disponibile. L’iniziativa coinvolge tutta la gamma DS Automobiles, inclusa la linea E-TENSE, 100% elettrica e Plug-In Hybrid, simbolo della mobilità di nuova generazione dalle straordinarie prestazioni. Le DS Private Sales sono un’opportunità unica in questa fine d’anno, per chi vuole una vettura del Brand premium del gruppo Stellantis e gustare il suo DNA fatto di savoir-faire tipico della casa automobilistica transalpina.

Le Ds Private Sales che animano i DS Store in dicembre, sono sostenute da una comunicazione nazionale e una comunicazione locale su vari canali. Dal sito di DS Automobiles si può prenotare un appuntamento nel DS Store più vicino e scegliere la DS pronta da ritirare che meglio si adatta ai propri gusti ed esigenze di mobilità. Questo evento chiude un anno entusiasmante per i veicoli DS, come dimostrano le 800 auto vendute nel mese di novembre, grazie anche all’impegno della rete di vendita che ha contribuito nel raggiungere questo ottimo risultato.

Per questo impegno appassionato e costante, DS Automobiles è stato premiato dal Louvre come Grande Mecenate. Alla fine del 2023, il nome "DS Automobiles" è stato scolpito nella Hall Napoléon, sotto alla Piramide



Per questo impegno appassionato e costante, DS Automobiles è stato premiato dal Louvre come Grande Mecenate. Alla fine del 2023, il nome “DS Automobiles” è stato scolpito nella Hall Napoléon, sotto alla Piramide