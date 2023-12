Jeep triplica le vendite di SUV a novembre in un mercato importante

Dopo un ottobre di successo, Jeep ha registrato un significativo aumento delle vendite in Polonia a novembre. È più di tre volte superiore al risultato dello stesso periodo dell’anno scorso. Di conseguenza, il marchio americano può vantare buoni risultati di prime immatricolazioni da gennaio a novembre, che si traducono in 2.054 nuove Jeep sulle strade polacche. Questo numero ha consentito al marchio un aumento delle vendite del 13% nel segmento delle autovetture e dei veicoli commerciali, il che conferma la crescente popolarità delle leggendarie auto con griglia a sette feritoie nel panorama automobilistico polacco.

Un mese di novembre sicuramente da ricordare quello vissuto da Jeep in Polonia

Il bestseller del mese scorso è stato l’ultimo Avenger, scelto da 70 guidatori. Questa prima Jeep prodotta in Polonia ha già vinto 14 premi prestigiosi in Polonia e nel mondo dalla sua anteprima. Si tratta di un rappresentante del popolare segmento dei B-SUV, che offre il 100% dei vantaggi del marchio Jeep in dimensioni adatte ad una città affollata. La sua versatilità e il look distintivo Jeep sono supportati dalle più recenti tecnologie e soluzioni in termini di comfort di viaggio, sicurezza e connettività che si rivelano utili nell’uso quotidiano.

Il secondo posto nella lista dei bestseller di novembre del marchio americano è stato occupato dal SUV compatto Compass, con 44 unità. Compass resta anche il modello Jeep più scelto dai polacchi per tutto il 2023, con 770 unità vendute. Da settembre è disponibile in due nuove versioni limitate rivolte ai clienti polacchi: Adventure e Business Edition, con il sistema di trazione Plug-in Hybrid 4xe con una potenza totale di 190 o 240 CV o nella variante e-Hybrid da 130 CV. motore a scoppio, motore elettrico servoassistito con potenza di 20 CV.

Il terzo posto a novembre è stato conquistato da Renegade, uno dei modelli più espressivi e senza compromessi del marchio, che unisce lo spirito leggendario con l’adattamento alla guida nella giungla urbana. La sua forma spigolosa e senza compromessi, la famosa griglia a sette slot e le ruote da 16 pollici con cerchi in alluminio trasmettono forza e solidità, e si comportano bene sia su strade fuoristrada che nelle affollate strade cittadine. Disponibile in tre comode versioni di equipaggiamento e fino a tre configurazioni di motore: con le stesse unità Plug-in Hybrid 4xe ed e-Hybrid del fratello maggiore Compass e un ulteriore economico motore a benzina da 120 cavalli, è una scelta eccellente per gli automobilisti alla ricerca del carattere completo di un SUV di segmento B.