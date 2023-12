Alfa Romeo Brennero, Giulia e Stelvio: ecco come cambierà la gamma del Biscione nei prossimi anni

Le prossime novità che arriveranno nella gamma della casa automobilistica del Biscione sono le nuove Alfa Romeo Brennero, Giulia e Stelvio. Le tre auto arriveranno rispettivamente nel 2024, nel 2025 e nel 2026. Come sappiamo infatti il brand premium di Stellantis lancerà una novità all’anno da qui al 2030. La prima a debuttare sarà il SUV compatto che dovrebbe prendere il nome di Brennero e che sarà presentato nel primo trimestre del 2024. La vettura sarà molto importante nella gamma del marchio milanese storico essendo la futura entry level da cui dipenderanno molte delle future immatricolazioni per il brand premium di Stellantis.

Nel 2024, 2025 e 2026 arriveranno le nuove Alfa Romeo Brennero, Giulia e Stelvio

Alfa Romeo Brennero verrà prodotta a Tychy in Polonia su base CMP e avrà una versione ibrida entry level che potrebbe avere un prezzo di 26 – 27 mila euro. Questa sarà la prima vettura del Biscione a offrire una versione totalmente elettrica che avrà lo stesso propulsore della Jeep Avenger e avrà un costo di circa 40 mila euro. Il suo stile sarà molto sportivo. Si dice che piacerà molto a chi amava MiTo e Giulietta avendo uno stile da SUV sui generis.

Nel 2025 arriverà la nuova Alfa Romeo Giulia, la seconda generazione della berlina di segmento D che potrebbe essere molto diversa dal modello attuale. Questa auto sarà esclusivamente elettrica, diventando la prima vettura nella storia della casa milanese a essere offerta solo in modalità a emissioni zero. La vettura sarà realizzata a Cassino su base STLA Large. confermata la presenza di una versione Quadrifoglio da circa 1.000 cavalli di potenza mentre la entry level dovrebbe avere 350 cavalli. Il design sarà ancora più sportivo e ispirato dall’aerodinamica.

La nuova Alfa Romeo Stelvio invece sarà la terza novità a completare la gamma del Biscione. La sua uscita è prevista per la fine del 2026. Questa auto sarà solamente elettrica e sarà realizzata a Cassino su base STLA Large. In questo caso le modifiche di design rispetto alla Giulia dovrebbero essere meno radicali. Con queste tre auto il Biscione mira a crescere e molto in Europa e non solo. Ricordiamo infatti che il marchio milanese vuole diventare il brand premium globale di Stellantis. Per questo in futuro arriveranno tante altre novità tra cui due auto di segmento E con l’obiettivo di fare bene anche in mercati auto difficili e importanti come Cina e Stati Uniti.