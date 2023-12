Alfa Romeo Brennero: dopo il nome presto potrebbero emergere ulteriori dettagli

Salvo clamorosi cambiamenti e come vi abbiamo anticipato ieri, Alfa Romeo Brennero sarà il nome del prossimo SUV compatto del Biscione. Come vi avevamo anticipato il numero uno di Alfa Romeo ha mantenuto la sua parola e ha rivelato a dicembre il nome del nuovo modello. Al momento non è stato ancora ufficializzato al 100 per cento questo nome ma il teaser di ieri lascia pochi dubbi. Nel frattempo sul web è apparso un nuovo render che immagina quello che potrebbe essere il design di questo atteso modello.

Ecco come potrebbe essere il design del nuovo Alfa Romeo Brennero che debutterà nei prossimi mesi

Si tratta dell’ipotesi pubblicata dal sito Carscoops che immagina in questa maniera il nuovo Alfa Romeo Brennero. La griglia dello Scudetto, tipica di Alfa Romeo, avrà un design angolare nel modello subcompatto, con il logo dell’Alfa Romeo sul cofano. Si tratta di una caratteristica che ricorda la supercar 33 Stradale. Inoltre, la griglia non sarà molto grande, e sotto le prese d’aria in stile Giulia ci sarà una targa al centro.

I fari a LED saranno diversi dagli altri modelli dello storico marchio milanese, con delle barre luminose dentro dei gruppi scuri. Alcuni elementi, come il cofano sagomato e i montanti neri, possono far pensare alla Nissan Juke, un modello di dimensioni simili, ma i dettagli tipici dell’Alfa Romeo come le ruote con quadrante danno al design un carattere sportivo e tipicamente italiano. Nella parte posteriore di Alfa Romeo Brennero, ci aspettiamo un lunotto in stile coupé, con un’ala sporgente e uno spoiler secondario sopra due sottili luci posteriori a LED. Questo modello potrebbe presentare anche alcuni elementi di design in comune con Fiat 600 e Jeep Avenger le due auto che saranno prodotte nello stesso stabilimento di Tychy in Polonia.

Passando agli interni, si può anticipare il tipico hardware Stellantis, completo di grafica personalizzata per l’abitacolo digitale e scelte di finiture a tema scuro per i rivestimenti. Alfa Romeo Brennero sarà il primo modello del Biscione ad avere una versione completamente elettrica con lo stesso motore da 156 cavalli e 400 km di autonomia di Avenger e 600 ma in gamma ci sarà spazio anche per una versione ibrida. Una possibile opzione potrebbe essere l’unità ibrida leggera da 1,2 litri turbo usata nella Fiat 600 Hybrid e nella Jeep Avenger Hybrid. Oppure, la vettura di Alfa Romeo potrebbe optare per la versione ad alta potenza disponibile nei modelli gemelli di Peugeot e Opel, offrendo un vantaggio in termini di prestazioni.

In ogni caso le versioni termiche di Alfa Romeo Brennero avranno vita breve. Infatti dal 2027 il Biscione venderà solo auto a zero emissioni, quindi entro quella data usciranno di scena. Quanto alla versione elettrica si vocifera che in un secondo momento possa arrivare anche una versione con motore da 240 cavalli. Altra caratteristica di questo SUV sarà la sua sportività. Brennero avrà infatti delle sospensioni e uno sterzo specifici del marchio, con l’obiettivo di differenziare il modello dagli altri B-SUV di Stellantis sottolineando il suo carattere più sportivo. Questo sarà il terzo SUV nella gamma di Alfa Romeo dopo Stelvio e Tonale ma come vendite in breve tempo dovrebbe diventare il più venduto in assoluto dando un grosso contributo alla crescita delle quote di mercato del Biscione che punta a diventare una sorta di brand premium di Stellantis.