Nuova Alfa Romeo Giulia si prepara a diventare una hatchback/wagon?

Si moltiplicano le voci a proposito della nuova Alfa Romeo Giulia che debutterà nel 2025. La seconda generazione della berlina del Biscione secondo indiscrezioni potrebbe subire un profondo rinnovamento a livello estetico trasformandosi in una sorta di hatchback Wagon. Queste voci erano già emerse lo scorso anno ma sono tornate prepotentemene in auge nelle scorse ore. Il progetto si baserà sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, che consentirà di avere una potenza di circa 1.000 CV e un’autonomia di 800 km.

La nuova Alfa Romeo Giulia sarà proposta in stile Sportwagon? Si moltiplicano le voci

Insomma se queste voci dovessero risultare veritiere la nuova Alfa Romeo Giulia sarebbe una vettura vicina nello stile ad altre auto del gruppo Stellantis come Citroen C5 X e Peugeot 408. Questa auto sarà solo elettrica dato che proprio dal 2025 il Biscione ha confermato che lancerà sul mercato solo auto a zero emissioni. La nuova Giulia potrebbe avere un frontale che si distinguerà per lo scudetto “pieno” a forma di diamante con il simbolo del Biscione asimmetrico, le sottili luci diurne orizzontali in alto e i fari principali disposti verticalmente alle estremità del paraurti e con due lampade per ciascuno.

La fiancata potrebbe essere liscia e priva di nervature, ancora più “pulita” della Peugeot 408 e con maniglie elettriche a scomparsa. Nella vista posteriore dovrebbero spiccare linee inclinate del montante e del lunotto che si combineranno con le forme rotonde e quadrate. I fari a LED formeranno una linea luminosa continua sul portellone e divideranno visivamente la parte superiore più arrotondata da quella inferiore più piatta e verticale.

Per quanto riguarda la gamma dei motori della nuova Alfa Romeo Giulia si andrà dai 350 cavalli della versione entry level fino ai circa mille della top di gamma Quadrifoglio. Quasi sicuramente la produzione di questa auto avverrà come per la prima generazione presso lo stabilimento Stellantis di Cassino. Qui vi mostriamo alcuni render che ipotizzano come potrebbe apparire la futura generazione di Giulia in versione wagon.