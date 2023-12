Ferrari schiera sette vetture alla 12 Ore del Golfo 2023

Il prestigioso Circuito di Yas Marina, situato nella vibrante città di Abu Dhabi, si appresta a ospitare un evento di rilievo nel panorama del motorsport: la 12 Ore del Golfo. Questa gara, in programma per domani – domenica 10 dicembre, rappresenta il quinto e decisivo round dell’Intercontinental GT Challenge.

La pista, inaugurata nel 2009, vedrà la partecipazione di piloti e team di alto calibro, con un’attenzione particolare rivolta a Ferrari, che schiererà sul tracciato cinque esemplari della sua Ferrari 296 GT3 e due della collaudata 488 GT3 Evo 2020.

Ferrari: il brand di Maranello è pronto ad affrontare la 12 Ore del Golfo 2023

In questo contesto, i due piloti ufficiali Alessio Rovera e Lilou Wadoux si distingueranno per il loro talento e la loro esperienza. La competizione prenderà il via alle 10:00 (ora locale), promettendo un evento ricco di emozioni e sfide tecniche.

Nella categoria GT3 Pro-Am, il team AF Corse, con una consolidata esperienza nel settore, schiera una 296 GT3 guidata dall’equipaggio Alessandro Cozzi-Alessio Rovera-Giorgio Sernagiotto-Marco Pulcini.

Kessel Racing, un altro team di rilievo, parteciperà con una 296 GT3 pilotata da Anton Dias Perera, Giorgio Roda, Scott Andrews e David Fumanelli. Infine, Racing One completa il gruppo con la stessa vettura, affidata a Omar Jackson, Axcil Jefferies, Ramez S. Azzam e Zaamin Jaffer.

Nella classe GT3 Am, il team AF Corse presenta due 296 GT3, con equipaggi formati da Christian Colombo, David Tjiptobiantoro, Lilou Wadoux e Stephane Lemeret e Laurent De Meeus, Jean Claude Saada, Conrad Grunewald e Miguel Ramos.

In aggiunta, il costruttore di Maranello schiera una Ferrari 488 GT3 Evo 2020 guidata da Nicola Marinangeli, Kriton Lendoulis, Christoph Ulrich e Alex Fox. La presenza di Ferrari in questa classe è ulteriormente rafforzata dalla 488 GT3 Evo 2020 di Baron Motorsport, con al volante Ernst Kirchmayr, Axel Sartingen, Daniele di Amato e Philippe Prette.

La scorsa edizione è stata vinta dal marchio modenese

Ripensando all’edizione 2022, la 12 Ore del Golfo si concluse con un trionfo per Ferrari, con la vittoria di Fuoco-Pier Guidi-Calado, precedendo Rigon-Rovera-Nielsen, tutti a bordo delle 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse. Tra gli Am, il cavallino rampante firmò una tripletta, con Louis e Philippe Prette-Saada-Grunewald primi al traguardo.

L’Intercontinental GT Challenge ritorna dopo la 8 Ore di Indianapolis negli Stati Uniti. Gli eventi precedenti hanno incluso la 24 Ore di Spa in Belgio, la 9 Ore di Kyalami in Sudafrica e la 12 Ore di Bathurst in Australia.

Il programma prevede sessioni di test tenutesi già ieri, seguite da due sessioni di prove libere per oggi e le qualifiche in serata. La bandiera verde segnalerà l’inizio della gara domani, in un evento che promette di mettere in luce le prestazioni e la strategia delle squadre e dei piloti coinvolti, in particolare quelle rappresentanti il marchio di Maranello.