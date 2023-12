Fiat festeggia tre anni consecutivi di leadership nel mercato brasiliano

Fiat è da tre anni leader assoluta del mercato brasiliano. La principale casa automobilistica italiana mantiene la leadership assoluta da gennaio 2021 e a ottobre di quest’anno si è già assicurata il primo posto nel mercato del 2023. Fiat ha scelto la musica per celebrare il traguardo raggiunto domenica sera per la prima volta in collaborazione con Leo Burnett TM, Rede Globo e influencer.

Fiat da tre anni leader del mercato auto in Brasile festeggia in maniera originale il suo primato

In un’azione senza precedenti, durante l’interruzione della programmazione di Rede Globo la notte del 10 dicembre, il marchio ha celebrato la sua leadership con la famosa hit Tempos Modernos, di Lulu Santos, che ha ricevuto un remix esclusivo.

In collaborazione con Leo Burnett TM, Fiat, sponsor del calcio di Rede Globo, ha sfruttato la tradizione della “richiesta di una canzone”, come si fa con i giocatori che segnano tre o più gol in una partita del campionato brasiliano. Il pupazzo di un cavallo vestito con una maglietta Fiat è stato mostrato insieme alle immagini delle auto recentemente lanciate nel Paese. Sono state proiettate scene delle best seller Strada, Toro e del duo Pulse Abarth e Fastback Abarth, che hanno contribuito a consolidare il marchio con oltre 1.095 giorni, 26 mila ore e 1,5 milioni di minuti in un solido primo posto nel mercato.

“Chiedere musica la domenica sera dopo aver segnato tre gol è già entrato nell’immaginario collettivo, è sulla bocca della gente qui in Brasile. Quindi niente di meglio che festeggiare il traguardo di Fiat e contribuire a consolidare in modo creativo tra il pubblico il fatto che l’azienda è leader di mercato per la terza volta consecutiva”, spiega Vinícius Stanzione, vicepresidente esecutivo della creazione presso Leo Burnett.

Inoltre, per amplificare ulteriormente la campagna marketing sui social media, diversi influencer amplificheranno il contenuto, commentando la leadership di Fiat e la musica scelta per celebrare questo traguardo in un’azione transmediale in collaborazione con le pagine @FutParódias, @Geshow , @Ginaindelicada e @Nazareamarga.