Fiat Toro festeggia il mezzo milione di unità prodotte al Goiana Automotive Hub

Con un percorso segnato dal successo sin dal suo lancio nel 2016, Fiat Toro ha raccolto risultati eccezionali sul mercato sudamericano. Il pick-up di Fiat, che ha già vinto numerosi premi nazionali e internazionali ed è leader nel suo segmento, ha appena raggiunto un’altra impressionante impresa: 500.000 unità prodotte nel Goiana Automotive Complex, a Pernambuco.

Fiat Toro ha già registrato più di 46 mila unità vendute nel 2023

“Nel corso della sua storia, Fiat Toro si è distinta nella storia dell’industria automobilistica brasiliana apportando innovazioni al mercato, oltre a vincere numerosi premi. Il raggiungimento della soglia del mezzo milione di unità prodotte è la prova che, anche in un segmento così competitivo, il modello è il preferito nel cuore dei consumatori brasiliani”, sottolinea Alexandre Aquino, vicepresidente Fiat per il Sud America.

Fiat Toro è arrivata sul mercato brasiliano, rivoluzionando il segmento dei pick-up facendo debuttare il concetto di Sport Utility Pick-up (SUP), che unisce la forza e la robustezza dei pick-up al comfort, alla tecnologia e alla guidabilità dei SUV. Il modello ha apportato modifiche anche allo Stellantis Goiana Automotive Hub, essendo il primo modello del secondo marchio dell’azienda ad essere prodotto nello stato di Pernambuco. E non è solo in Brasile che il modello ha successo. Toro ha superato i confini brasiliani e viene esportato in Uruguay, Paraguay e Argentina.

Il ruolo di leadership del Toro contribuisce inoltre a rendere il marchio Fiat leader assoluto nel segmento dei pick-up. L’arrivo del SUP ha contribuito a consolidare ulteriormente Fiat come riferimento nel segmento e oggi è il secondo pick-up più venduto in Brasile, dietro solo a Fiat Strada. Questo successo è dimostrato dai numeri. Dall’inizio del 2023 (fino a novembre), sono state vendute più di 46 mila unità Toro in Brasile, con una quota del 50 per cento nel segmento dei pick-up C. Aggiungendo ai risultati di Strada, Fiat è numero uno nel segmento dei pick-up con una quota di mercato del 43 per cento.

Versatile, Fiat Toro unisce caratteristiche come prestazioni, tecnologia, comfort e un design innovativo per adattarsi a tutte le tipologie di consumatori, a partire da chi cerca un vero pick-up. Nella benna da 937 litri, il modello è in grado di trasportare fino a una tonnellata nella versione diesel. Inoltre, ha una capacità di traino di 400 kg. Vale la pena ricordare che il modello è dotato di sospensione posteriore Multilink, la più robusta e confortevole del segmento. Inoltre, l’apertura sdoppiata del secchio garantisce più praticità per l’uso quotidiano, ergonomia e zero sforzo.

Fiat Toro conquista il consumatore brasiliano da sette anni e, da allora, ha continuato ad evolversi. Ad esempio, è stata la prima a disporre di Connect Me, la piattaforma di connettività di Fiat, ha debuttato in gamma con il motore Turbo 270 e ha ricevuto di serie per la prima volta la Dynamic Cover, un tetto rigido progettato per mantenere design e prestazioni. Questo oltre alla protezione antifurto e alle infiltrazioni d’acqua, con ancora più protezione per i bagagli nel vano di carico.

Pertanto, il pick-up ha già ricevuto circa 30 premi nazionali e internazionali. Nel 2023, il Toro Ranch 2.0 ha vinto il premio 2023 Four Wheels for Lowest Cost of Use nella categoria “Diesel Pickup”. La stessa versione è stata anche votata Miglior acquisto da Quatro Rodas nel 2023 nella categoria “Pickup leggeri e intermedi superiori a R$150.000”. Fiat Toro ha ricevuto anche premi internazionali, come l’iF Design Award 2017 e il Red Dot Design Award 2016.

L’attuale gamma Fiat Toro è composta dalle seguenti versioni: Endurance Turbo 270 Flex AT6 Flex; Libertà Turbo 270 Flex AT6 Flex; Vulcano Turbo 270 Flex AT6 Flex; Vulcano Turbodiesel 4×4 AT9 Diesel; Ranch Turbodiesel 4×4 AT9 Diesel e Ultra Turbodiesel 4×4 AT9 Diesel.