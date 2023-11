Nuova Fiat Toro al debutto anche in Argentina

Fiat lancia sul mercato argentino un nuovo aggiornamento del suo Fiat Toro, veicolo che dal suo lancio nel 2016 ha stabilito un nuovo concetto nel mondo dei pick-up, e con più di 51 mila unità vendute è diventato un punto di riferimento nella categoria dei pick-up compatti. Il pluripremiato modello del marchio italiano quest’anno si è posizionato come il terzo modello più venduto del marchio, superato solo dalle imbattibili performance commerciali di Cronos e Strada.

Fiat Toro: la versione aggiornata del pickup arriva anche in Argentina

La Fiat Toro si distingue sempre per il suo Design che continua a trasmettere grande attrattiva al prodotto, le sue Prestazioni con un’unità motrice che le conferisce maggiore potenza con minori consumi, la sua Connettività con i suoi centri multimediali da 8,4″ e 10,1″ e il suo caricabatterie wireless, e tutta la Tecnologia che continua a posizionarlo come uno dei veicoli più sicuri sul mercato.

La scelta di acquistare la Fiat Toro è dibattuta tra la natura emozionale del suo design, la sua completezza tecnologica e di comfort, e la sua presenza, ma anche la sua parte razionale, con spazio per tutto il necessario, garantendo versatilità di utilizzo, con il miglior rapporto prezzo-prodotto relazione, nonché le sue caratteristiche e capacità. Il pickup di Fiat unisce il meglio di due mondi diversi, lavoro e piacere, che possono essere esplorati in un unico veicolo. Con una meccanica robusta e innovativa, oltre a una tecnologia versatile e focalizzata sul comfort, la Fiat Toro è pronta per essere agile in mezzo al traffico urbano, produttiva nel duro lavoro e piacevole nelle attività ricreative.

Il modello 2024 del pick-up compatto presenta un leggero rinnovamento estetico sugli esterni e sulle ruote. L’offerta attuale è composta da 5 versioni. La novità principale è la modifica della calandra anteriore, ora presente in tutte le versioni con diverse finiture, colorazioni e dettagli di design nei passaruota laterali. Le versioni Freedom 1.8 AT6 4X2 offrono una nuova griglia nera. Da parte sua, la versione Freedom S-Design 1.8L AT6 4X2 offre la nuova griglia nera con loghi e

Finiture esterne ed interne in bronzo, insieme a ruote esclusive per questa versione. Entrambe le versioni Volcano sono dotate della nuova calandra con bordi cromati. La versione Ultra si presenta con il logo frontale in grafite con contorno rosso e la nuova griglia nera luminosa con dettagli rossi. Altra novità sono gli esclusivi cerchi da 17” diamantati con pneumatici Off Road AT+.