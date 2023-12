Fiat mantiene la leadership a novembre e cresce del 10% nel 2023 in Brasile

Leader del mercato in Brasile da gennaio 2021, Fiat si appresta a completare tre anni consecutivi sul gradino più alto del podio delle vendite in quel Paese. Nel mese di novembre si è confermata al primo posto, registrando una quota di mercato del 21,9 per cento e 44.265 unità immatricolate, con un totale di 13.983 di vantaggio sul secondo posto. Inoltre, il marchio è cresciuto del 10 per cento da inizio anno rispetto al 2022, con 428.635 unità nel 2023 contro le 388.458 unità dello scorso anno.

Fiat mantiene il primo posto assoluto nel mercato da gennaio 2021, con una quota del 21,9% a novembre

La leadership di Strada è stata nuovamente garantita con 11.518 vetture vendute e una quota di mercato nel mese pari al 5,7 per cento. Al sesto posto Mobi, che ha recentemente raggiunto il mezzo milione di unità prodotte, chiude novembre con una quota del 3,2 per cento e 6.637 unità. È importante sottolineare che l’Abarth Fastback, lanciata a fine ottobre, è già un successo e in circa un mese ha venduto 430 unità.

Nel mese di novembre Fiat ha celebrato la sua leadership in Brasile anche in diversi segmenti, come quello dei pick-up. In questa categoria il marchio torinese mantiene il primo posto con una quota del 44,3 per cento e 15.936 unità, grazie al duo che guida le sue categorie: tra i B-Pickup, Strada con una quota di mercato del 78,9 per cento e una crescita di 5,0 punti percentuale rispetto al mese scorso, e Toro, tra i C-Pickup, con 4.418 unità e il 41,1 per cento nella categoria, 3,0 punti percentuale in più rispetto a ottobre. Da segnalare anche che Cronos ha preso il comando delle B-Sedan a novembre, con 5.572 unità vendute e una quota del segmento del 21,8 per cento, scalzando il concorrente che era al primo posto da oltre un anno.

Tra le berline, il marchio ha ottenuto una quota del 19,9 per cento nel segmento, guidato dal leader della categoria, Mobi e Argo, con 5.335 unità. Nel segmento dei furgoni, i veicoli commerciali Fiat sono leader con 2.619 unità e una quota di mercato del 48,6 per cento, con in evidenza il Fiorino, al primo posto tra i B-Van, con 2.194 immatricolazioni e una quota del 90 per cento.

Nella vendita al dettaglio, Fiat è prima con una quota di mercato nel canale del 15,8 per cento e 15.975 unità vendute. La leadership avviene anche nelle vendite dirette, con una quota di mercato del 28 per cento e 28.290 unità immatricolate, 10.425 unità in più rispetto al più vicino concorrente.

“Siamo quasi a fine anno e non ci resta che festeggiare con la leadership del marchio che continua da quasi tre anni, la Strada al top e tre modelli nella top 10. Inoltre, abbiamo raggiunto il traguardo delle 50 mila unità di Fastback prodotte e 500 mila Argo prodotte nel mese di novembre. Per finire, abbiamo iniziato a esportare la Strada in Africa e lanciato la campagna Access Fiat, con condizioni esclusive per la Mobi”, commenta Herlander Zola, vicepresidente senior delle operazioni commerciali di Stellantis in Brasile e dei veicoli commerciali leggeri (LCV) per il Sud America.

Fiat è campione di vendite nei risultati generali del 2023 e mantiene il suo livello con una quota di mercato del 22 per cento e 428.635 unità immatricolate, oltre 125.376 unità di vantaggio rispetto al secondo posto. Allo stesso modo, il marchio italiano di Stellantis mantiene il trio di modelli tra i più venduti dell’anno, con il leader Strada (5,7 per cento di quota e 110.027 unità), Mobi al sesto posto (3,4 per cento di quota e 66.037 veicoli) e Argo all’ottavo posto (3,2 per cento di quota quota e 61.501 auto).

Da sottolineare che, tra i SUV, il marchio ha registrato una crescita del numero di unità vendute del 47 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, chiudendo l’anno con 77.733 unità e una quota nel segmento dell’11,1 per cento. Nei diversi segmenti, le prime posizioni sono garantite dai pick-up, con 156.634 unità e il 43,3 per cento di quota, dai furgoni con 22.163 unità e il 43,1 per cento di quota, e dalle berline compatte con 127.641 unità e il 23,2 per cento di quota.